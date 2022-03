Rothaus mit zwei neuen Whiskys: Black Forest Rothaus Single Malt Whisky Batch #13, Rothaus Whisky 10 Jahre – Edition 2021

Mit zwei neuen Whiskys wartet die Badische Staatsbrauerei Rothaus heute auf: die 13. Ausgabe ihres Black Forest Rothaus Single Malt Whisky und dem Rothaus Whisky 10 Jahre in der Edition 2021. Alle beide sind in limitierter Anzahl im Handel erhältlich – oder in der neuen Rothaus Whiskybar gemeinsam mit der gesamten Range zu verkosten.

Hier alle wesentlichen Infos dazu:

Black Forest Rothaus Single Malt Whisky in seiner 13. Ausgabe

Rothaus Whiskey Wochenende vom 29.11. – 31.11.2021 in der Brauerei Rothaus in Grafenhausen. (Photo by Thomas Niedermueller / www.niedermueller.de)

Im Jahr 2005 entstand von dem langjährigen Braumeister Max Sachs die Idee, einen Single Malt Whisky in der Badischen Staatsbrauerei Rothaus herzustellen. Grundlage seiner Überlegungen waren die Ausgangsprodukte Malz und Wasser, die sowohl zum Brauen des Tannenzäpfles, als auch zur Herstellung eines Single Malt Whisky benötigt werden. Der erste Single Malt wurde im April 2006 in Rothaus gebraut und vergoren, im Juni 2006 destilliert und im September 2009 bei unserem Partner, der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH in Karlsruhe, abgefüllt. Mittlerweile wurde die 13. Ausgabe in der Badischen Staatsbrauerei Rothaus aus speziellem Malz und dem besonders weichem Rothaus-Brauwasser gemaischt, vergoren und in der Destillerie Kammer-Kirsch aromaerhaltend in kleinen Kupferbrennblasen zweifach destilliert.

Rote Trockenfrüchte mit feiner Süße und leichter Würze gepaart, entfalten den Geruch an der Nase. Auch am Gaumen findet der Whisky leichte Anklänge von schwarzen Früchten mit langanhaltendem würzigem Abgang. Diese Edition ist mit 43 Volumenprozent abgefüllt und in 0,7L erhältlich.

Die außergewöhnliche Qualität des Black Forest Rothaus Whiskys ist auf die langjährigen Erfahrungswerte, die hochwertigen Ausgangsprodukte und das schonende Herstellungsverfahren zurückzuführen.

Rothaus Whisky 10 Jahre – Edition 2021

Warten lohn sich – endlich kann der neue Single Malt Whisky in der 10 Jahre Edition genossen werden. Basierend auf dem Tannenzäpfle hat die Badische Staatsbrauerei Rothaus den zehnjährigen Single Malt erschaffen. Das besonders weiche Rothauser Brauwasser aus sieben eigenen Quellen auf 1.000 Metern Höhe sowie der außergewöhnliche Brauprozess mit rein regionalem Malz lässt diese Rarität zu etwas ganz Besonderem werden. Der Whisky durfte unter der Aufsicht des „Master of the Quaich“ Gerald Erdrich von der Destillerie Kammer-Kirsch mit viel Sorgfalt und Liebe in drei ausgesuchten Ex-Bourbon-Fässern (1. Belegung) in den Jahren 2011 bis 2021 reifen. 10 Jahre Reifung auf Ex-Bourbon-Fässern haben einen einzigartigen Charakter hervorgebracht, daher ist dieser Whisky streng limitiert.

Die Abfüllung bringt an der Nase Anklänge von Honig und Vanille hervor, mit einem Hauch leichter Würze eingebunden in eine warme Fruchtnote. Am Gaumen entfaltet der Whisky würzige Noten mit pfeffrig eingebundener Vanille und leichten Fruchtnoten. Vor Abfüllung hatte dieser Whisky eine Fassstärke von 48,4 vol. % und wurde so unberührt belassen. Diese Edition ist in 0,5L erhältlich.

Die außergewöhnliche Qualität des Black Forest Whisky – 10 Jahre Edition ist auf die langjährigen Erfahrungswerte, die hochwertigen Ausgangsprodukte und das schonende Herstellungsverfahren zurückzuführen. Das reine Wasser, trägt als geheime Zutat zum einzigartigen Whisky bei. Die Badische Staatsbrauerei Rothaus schöpft seit 1791 das Wasser für ihr bekanntes Bier und den Whisky aus hauseigenen Quellen. Die Grundlage für den Whisky ist das Grundbier von Rothaus, welches mit höchsten Qualitätsansprüche gebraut wird. Mit dem Wissen der Brauerei Rothaus und der Destillerie Kammer-Kirsch wurde ein einzigartiges Produkt entwickelt.

In der neuen Rothaus Whisky-Bar kann die komplette Range des Rothaus Whiskys verkostet werden. Im Handel ist der Whisky limitiert zu erhalten.