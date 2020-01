Scotch Malt Whisky Society mit neu gestaltetem Mongramm

Die Scotch Malt Whisky Society, mit mehr als 26.000 Mitgliedern weltgrößter Whiskyclub und unabhängiger Abfüller, arbeitet weiter an ihrem Auftritt. Die Flaschen ihrer Einzelfass-Abfüllungen präsentierte die Scoiety bereits 2008 in einem neuen Design. Die zwölf ‚Flavour Profiles‘, welche den Abfüllungen farblich bestimmten Geschmacksprofilen zuweisen, sind auf den Flaschen seit 2012 zu finden. Und heute stellt die Scotch Malt Whisky Society ihr neues Monogramm vor.

Das Herzstück des neuen, und wie wir finden sehr gelungenen, Monogramms ist weiterhin The Vault. Dieser erste Mitgliedsraum der Society liegt in Leith, in der Nähe von Edinburgh. Das neue Monogramm weist allerdings nun mehr Verzierungen und Ausschmückungen auf als zuvor. Die Entwicklungen des Designs der Society-Flaschen und des Monogramms können Sie in einem Video der SMWS nachvollziehen. Zu sehen ist dieses Video auf Youtube wie auch im oberen Bereich unseres Posts.