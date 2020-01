Serge verkostet: Glenlivet – neu und alt

Bei Serge Valentin und seinem Whiskyfun finden wir eine weitere „time warp session“. Also ein Tasting von Whiskys, die in unterschiedlichen Jahrzehnten destilliert und abgefüllt wurden. Heute reisen wir mit der Speyside-Brennerei Glenlivet durch ihre Abfüllungsgeschichte. Unter den acht Bottlings, die heute verkostet werden, finden sich viele Whiskys, die in mit Sherry vorbelegten Fässern reifen durften. Doch mit ihren Bewertungen ragen zwei andere Abfüllungen heraus. Diese Bottlings waren, so weit man das noch genau weiß, in den 60er Jahren erhältlich und springen beide souverän über die 90-Punkte Grenze. Um welche Abfüllungen es sich genau handelt, sowie alle weiteren des heutigen Tastings, dies alles finden Sie wie gewohnt in unserer kompakten Kurzübersicht:

Glenlivet 19 yo ‘Campdalemore’ (58.1%, OB, cask # 35239, 2015) 87 Punkte

(66.8%, Signatory Vintage for The Whisky Barrel, 1st fill sherry hogshead, cask #900134, 315 bottles) 82 Punkte

Smith's Glenlivet 1949 (Proof strength, Archie Kirkland of Glasgow, pure malt whisky, early 1960s?) 91 Punkte