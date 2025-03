Mit einem sehr interessanten Finish kann der neue Single Pot Still von J.J. Corry aufwarten – er reifte die volle Lagerzeit in Pajarete-Süßweinfässern und wurde danach in Fassstärke abgefüllt.

Die Tasting Notes zum J.J. Corry Bonders Edition Pajarette Sherry Cask

Seltenes Pajarete-Einzelfass: Neuer Single Pot Still von J.J. Corry kommt exklusiv nach Deutschland

Eine spezielle Rarität veröffentlicht der irische Whiskeybonder J.J. Corry in Zusammenarbeit mit Importeur Irish-Whiskeys.de. Die Bonder’s Edition Single Pot Still Pajarete erscheint jetzt exklusiv in Deutschland. Hierbei ist die Einzelfassabfüllung in Fassstärke eine der äußerst seltenen Vollreifungen in Pajarete-Süßweinfässern.

Neue J.J. Corry Bonder’s Edition: Single Pot Sill aus dem Pajarete-Einzelfass

Pajarete ist ein spanischer Süßwein, eine Spielart des Malaga. Sehr selten in der Whiskeywelt vorzufinden, bringt das Team um Whiskeybonder Louise McGuane und Mareike Spitzer von Irish-Whiskeys.de nun ein Single Pot Still Pajarete-Einzelfass heraus. Dabei erscheint die Vollreifung in Fassstärke exklusiv in Deutschland.

“Das Pajarete-Einzelfass ist etwas ganz besonderes. Durch die Vollreifung sind die Süßweinnoten tief in den Pot Still Whiskey gedrungen. Ein wahres Fest für die Geschmacksnerven.” Mareike Spitzer, Gründerin irish-whiskeys.de

J.J. Corry Bonder’s Editions

Die J.J. Corry Bonder’s Edition Single Pot Still Pajaret Cask ist die jüngste Abfüllung aus einer langjährigen Partnerschaft zwischem dem Whiskey Bonder von Irlands Westküste und dem deutschen Spezialisten von Irish-Whiskeys.de. Zuletzt erschien im letzten Jahr ein Single Malt aus einem Palo Cortado Sherry-Einzelfass.

Tasting Notes:

Aroma: Cassis, Brombeere, würzge Noten, Süßwein

Geschmack: süße Weinnote, Pot-Still Würze, Cassisnoten, Butterstreusel

Nachklang: langanhaltend mit würzigen Noten