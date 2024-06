Serge verkostet: Brora

Wer unser Post zum neuen Brora 44 Year Old Untold Depths aufmerksam bis zum Schluss gelesen hat, dem wird gegen Ende des Artikels möglicherweise ein Bild aufgefallen. Für Serge Valentin ergab sich in der vergangenen Woche die Möglichkeit, die neue, restaurierte Brora Distillery zu besuchen. Bei dieser Gelegenheit verkostet er einen ihrer neuen Whiskys sowie einen Unaged New Make. Um diese beiden Proben herum gestaltet er heute auf Whiskyfun eine intensive Brora-Zeitreise. Beginnend mit einem Royal Edinburgh aus den 1960ern als Aperitif, endet die Session mit der Verkostung des heute vorgestellten (und erst im Juli erscheinenden) Brora 44 Year Old Untold Depths.

Wir sind es gewohnt, vor seinen Tasting Notes eine kurze Einleitung vorzufinden. Dies ist heute deutlich anders: Ausgiebig lässt er uns vor seinen Verkostungsnotizen an seinen Eindrücken des Besuchs der Brora Distillery teilhaben. Denn, wie er schreibt:

In any case, for a vaguely experienced and perhaps slightly fetishistic whisky enthusiast, nothing could surpass moments like those I experienced last week, somewhere between Inverness and Wick on the north-east coast of Scotland.