Serge verkostet: Japanischer Whisky Session 3 – Chichibu Special

Für die heutige Session standen die japanische Brennereien Chichibu oder Kanosuke zu Auswahl, wenn wir Serge Valentins Worten vom vergangenen Freitag glauben. Seine Wahl fiel dann mit Chichibu auf die Destillerie, die mit ihren Abfüllungen in der letzten Zeit sowohl mit ihrer hohen Qualität als auch den ebensolchen Endverbraucherpreisen auf sich aufmerksam zu machen wusste. So überraschen heute – einen Weg in die Verkostung fanden ausschließlich Destillerie-Bottlings für den französischen Händler La Maison du whisky – die fast ausschließlich hohen Bewertungen auch nicht:

Abfüllung Punkte

Chichibu ‚Paris Edition 2023‘ (49.5%, OB, for LMDW, New Vibrations, 2,100 bottles) 90 Chichibu 7 yo 2015/2023 (63.3%, OB, LMDW New Vibrations, heavily peated, 1st fill bourbon barrel, cask #4701, 192 bottles) 89 Chichibu 9 yo 2014/2023 (61.9%, OB, LMDW New Vibrations, 2ndt fill bourbon barrel, cask #3094, 177 bottles) 90 Chichibu 2014/2022 ‚Akatsuki‘ (63.4%, OB, LMDW, bars & restaurants exclusive, bourbon, cask #3405, 2023) 91 Chichibu 2014/2022 ‚Tasogare‘ (64.2%, OB, LMDW, bars & restaurants exclusive, peated bourbon, cask #3560, 2023) 90 Chichibu 8 yo 2015/2023 (62.8%, OB, LMDW New Vibrations, Japanese wine cask, cask #12508, 274 bottles) 84 Chichibu 6 yo 2016/2023 (63.1%, OB, LMDW New Vibrations, second fill sherry hogshead, cask #6959, 289 bottles) 87