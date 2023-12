Serge verkostet: Roseisle vs. Kininvie

Zwei aus unterschiedlichen Gründen interessante Destillerien sind heute bei Serge Valentin im Fokus der Verkostung: Kininvie ist eine kleine, experimentelle Brennerei von William Grant & Sons, die noch keine 35 Jahre existiert. Genau das Gegenteil ist Roseisle, das „Schlachtschiff“ von Diageo mit einer Produktionskapazität von 12,5 Millionen Litern – und der Fähigkeit, verschiedene Stile zu produzieren. In diesem Jahr war Roseisle mit einem 12yo in den Special Releases vertreten – dieser tritt in der Verkostung gegen einen teaspooned Kininvie eines unabhängigen Abfüllers an.

Punktemäßig ist die Verkostung ein enges Rennen, mit nur einem Punkt Unterschied:

Abfüllung Punkte

Roseisle 12 yo ‚The Origami Kite‘ (56.5%, OB, Special Release 2023, first fill and refill bourbon) 85 Aldunie 25 yo 1997/2022 (53.7%, Whisky AGE, blended malt, barrel, cask #1512, 172 bottles) 86

Roseisle By Alan Jamieson, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53418448