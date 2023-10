Serge verkostet: Zwei aus der Dufftown Distillery

Ein kleines Duo aus der Dufftown Distillery kommt heute von Serge Valentin – ein unabhängig abgefüllter Dufftown, der für einen Whisky Club in Hongkong abgefüllt wurde, und eine Abfüllung aus der neuesten Prima & Ultima Collection von Diageo – also beides Whiskys, die unsereins wahrscheinlich nicht so einfach ins Glas bekommen kann.

Schade eigentlich, denn die Punktewertungen der Verkostung lassen Gutes ahnen:

Abfüllung Punkte

Dufftown 24 yo 1998/2022 (46.2%, Club Qing, 1st fill oloroso hogshead, cask #7725, 161 bottles) 87 The Singleton of Dufftown 37 yo 1985/2023 (47.7%, OB, Prima & Ultima, American oak hogshead, 511 bottles) 90