Serge verkostet: Zwei aus Glenfarclas

Die beiden Whiskys der Verkostung von heute bei Serge Valentin stammen aus Glenfarclas – eine Brennerei, die eine Vielzahl an unterschiedlich lange gealtertem Whisky in ihren Warehouses birgt. Das spiegelt sich in den beiden Samples von heute wieder: 10 und 27 Jahre alt sind sie, beides Einzelfassabfüllungen und in Fassstärke.

In der Verkostung wissen beide zu gefallen:

Abfüllung Punkte

Glenfarclas 10 yo 2013/2023 (61%, OB for LMDW New Vibrations, first fill sherry hogshead, cask #2372, 303 bottles) 88 Glenfarclas 27 yo 1995/2022 (48.3%, OB for Wine & Spirits Digest, 200th issue, Taiwan, cask #2295, 278 bottles 90

Glenfarclas. Bild © Alexandra Kreutz, Genuss am Gaumen