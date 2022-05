Nach den „Pairings“ Sherry meets Whisky und Beer meets Whisky steht das nächste Pairing als Onlinetasting von Simple Sample in den Startlöchern: Port meets Whisky. Eine spannende Kombination, über dies es viel zu erzählen und ebenso viel zu verkosten gibt – diesmal mit der tatkräftigen Unterstützung von Andrea Caminneci von Schlumberger.

Alle Details zum Tasting, das am 18. Mai auf Youtube und Facebook live stattfinden wird, in der nachfolgenden Presseaussendung:

Simple Sample und Andrea Caminneci veranstalten Port meets Whisky Onlinetasting

Nach dem überaus beliebten „Sherry meets Whisky“ mit Kavalan & Lustau, dem sehr guten „Beer meets Whisky“ mit der Camba Brauerei und Sebastian Büssing, wollen wir uns nun der nächsten „Fassvorbelegung“ widmen.

Wir kümmern uns hier um Portwein und verkosten Whiskys mit Port-Finish und die dazugehörigen Portweine.

Uns begleiten wird Andrea Caminneci.

Wer ihn nicht kennt, Andrea ist absoluter Experte im Bereich Whisky, Wein und alle dazugehörigen Spirituosen.

Zudem zählt er als einer von wenigen Deutschen, die in den erlesenen Kreis der „Keepers of the Quaich“ aufgenommen wurde, zu den großen und besten Kennern der deutschen und internationalen Whisk(e)yszene.

Nach Karrierestationen bei Rungis Express (1996 – 2000) und bereits auch schon einmal bei Schlumberger (2000 – 2004) war Andrea Caminneci die letzten zwölf Jahre mit seiner eigenen Firma auf den Verkauf internationaler Whisk(e)ys und die Durchführung von Whisk(e)y-Tastings spezialisiert.

Aktuell ist er als Team Leader Brand Management Spirits bei Schlumberger tätig.

Wir werden folgendes verkosten:

Im Set enthalten je 5cl:

Kavalan Concertmaster 40,0%vol.

finch SpecialGrain Dinkel Port 42,0%vol.

Penderyn Portwood Edition 46,0%vol.

Spey 12 years old Tawny Port Finish 46,0%vol.

Ramos Pinto Ruby Port 19,5%vol.

Ramos Pinto Collector Reserva Ruby Port unfiltered 19,5%vol.

Ramos Pinto Late Bottled Vintage 19,5%vol.

Ramos Pinto Adriano Reserva Tawny Port Reserva 19,5%vol.

Das Set wird zum Sonderpreis von nur 34,90€ – 13,96 € / 100 ml – angeboten und ist ab sofort verfügbar.

Exklusiv erhältlich im Onlineshop von Simple Sample. Hier klicken!

Das Tasting findet am 18.05.2022 um 20:00 Uhr auf YouTube und Facebook gleichzeitig statt.

Es gibt keine Zugangsdaten, das Tasting kann auch im Nachhinein ohne Probleme angeschaut werden.