Video: David Turner, Bowmore Distillery Manager, im Whiskyexperts Interview

Bei unserem Besuch bei Bowmore Ende April 2022 (einen ausführlichen und kommentierten Bildbericht haben wir hier veröffentlicht) hatten wir auch das Vergnügen, den langjährigen Distillery Manager David Turner zu treffen. In den No. 1 Vaults stellten wir ihm einige Fragen zu seiner Laufbahn, was für ihn die prägende Besonderheit für Whiskys von Bowmore ist und welche der Abfüllungen aus der ältesten Brennerei auf Islay er zu seinem Lieblingswhisky erkoren hat.

Das Interview finden Sie untenstehend – wir wünschen Ihnen viel Vergnügen damit!

https://www.youtube.com/watch?v=GucDVLxCmsc