Whiskyexperts besucht Bowmore

Ende April 2022 haben wir die Destillerie Bowmore auf Islay besucht und dort an einem Tasting in den No. 1 Vaults teilgenommen (danke an Beam Suntory Deutschland für die Organisation des dazugehörigen Tickets). Zuvor haben wir aber noch einen Blick auf und in die Destillerie werfen können und davon jede Menge Bilder mitgebracht, die wir Ihnen gemeinsam mit weiteren Infos dazu zeigen wollen.

Begleiten Sie uns also bei unserem Besuch bei Bowmore – an einem Frühlingstag auf Islay, wie er schöner nicht hätte sein können…