Sonntagsfilm: Filmdokumentation “Masters of Whiskey”

An diesem Sonntag können wir Ihnen dank der freundlichen Erlaubnis der Urheberrechtsbesitzer eine Dokumentation über die Masters of Whiskey 2024 anbieten, fast 100 Minuten lang. Es geht darin um die dreitägige Prüfung zum Master of Scotch und zum Master of Bourbon, die in diesem Jahr auf der Insel Raasay stattfand. Ein kleiner Nerdalarm sei vorgeschickt – es geht manchmal ziemlich in die Tiefe.

Die Infos zur Doku haben wir von Arthur Nägele, einem der Mitglieder des Boards, erhalten:

Filmdokumentation “Masters of Whiskey”

Die Filmdokumentation “Masters of Whiskey” (2024) begleitet dreiundzwanzig Kandidaten auf ihrem Weg zum Whiskey-Master und in die obersten Ränge des weltweit führenden Studien- und Zertifizierungsgremiums, das sich mit Whiskey beschäftigt. Die strenge dreitägige Prüfung fand auf der abgelegenen Insel Raasay auf den Inneren Hebriden in Schottland statt, in einer der neuesten und malerischsten Brennereien des Landes.

Der Film wirft einen Blick hinter die Kulissen der anspruchsvollsten Whiskey-Prüfungen der Welt, bei denen die Kandidaten eine Blindverkostung, eine mündliche Theorieprüfung und eine Aufsatzprüfung bestehen müssen, die von den weltweit führenden Whiskey-Experten beaufsichtigt wurden – darunter Charles MacLean, Dave Broom, Hans Offringa, Becky Offringa, Steve Beal, Martin Duffy, Bernhard Schäfer, Sébastien Gavillet, Monique Huston, Arthur Nägele, Tobias Gorn, Alasdair Day, Guy Sporbert, Dan Crowell, Adam Edmonsond, Nik Kosobucki, Tom McCormick, Siddharth Sawkar, John Wabeck, und Sam Wright.

Zusätzlich zu den sechzehn Kandidaten, die zum ersten Mal zum Master of Scotch und Master of Bourbon ernannt wurden, kehren sieben amtierende Master of Scotch oder Bourbon zurück, um sich für den weltweit höchsten Titel, den Master of Whiskey, zu bewerben.

Viel Vergnügen mit dem Film!