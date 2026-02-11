Tasting Days Götzis: Treffpunkt für Genießer und Spirituosenliebhaber am 6. und 7. März

Sie sind schon fast so etwas wie eine Institution im Westen Österreichs geworden – die Tasting Days in Götzis. An zwei Tagen (diesmal am 6. und 7. März) findet man dort neben vielen verschiedenen Whiskys auch interessante Master Classes. Und diesmal eine Besonderheit: Die Österreich-Premiere des ersten Whiskys aus der Aberargie Distillery.

Hier alle Infos zur Veranstaltung, die sich natürlich auf ihren Besuch dort freut:

Tasting Days: Treffpunkt für Genießer und Spirituosenliebhaber

6. und 7. März in Götzis

Am 6. und 7. März lädt die Spirituosenmesse „Tasting Days“ in die Kulturbühne am Bach in Götzis und macht diese zwei Tage lang zum Fixpunkt für Genießer hochwertiger Spirituosen. Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an interessierte Einsteiger wie an erfahrene Kenner.

Über 30 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren eine beeindruckende Vielfalt an Whisky, Rum, Gin, Tequila sowie zahlreichen weiteren Spezialitäten – und freuen sich darauf, ihr Fachwissen, ihre Geschichten und ihre Leidenschaft mit den Besuchern zu teilen. Probieren, vergleichen, fachsimpeln und neue Lieblingsspirituosen entdecken: Die Tasting Days stehen ganz im Zeichen von Qualität, Genuss und persönlichem Austausch in entspannter Atmosphäre.

Aberargie Österreich-Premiere

Ein besonderes Highlight der Messe ist die Österreich-Premiere des ersten Single Malt Scotch Whiskys von Aberargie Distillery. Nach Jahren der Geduld und handwerklicher Hingabe stellt die junge schottische Destillerie ihren „Inaugural Release“ vor – ein Single Malt (48,2 Vol%), der vollständig auf Gerste basiert, die seit 2017 auf der eigenen schottischen Farm angebaut wird und die Leidenschaft für Tradition und Herkunft widerspiegelt. Mit seiner Balance aus Eleganz, Charakter und Tiefe markiert er einen neuen Meilenstein in der Whiskywelt und ist damit ein „Must-See and Must-Taste“ für alle Fans edler Tropfen.

Die Premiere des ersten offiziellen Aberargie Single Malt Scotch Whiskys ist für März 2026 angekündigt und stellt einen zentralen Meilenstein für die Destillerie dar. Es handelt sich um die erste reguläre Abfüllung der Brennerei und zugleich um die Rückkehr der Morrison-Familie zur eigenen Single-Malt-Produktion nach mehr als zwei Jahrzehnten. Der Inaugural Whisky wird als limitierte Abfüllung aus den frühesten Fässern angeboten und soll den Charakter des Ortes, der selbst angebauten Gerste und der geduldigen handwerklichen Herstellung widerspiegeln. Im Mittelpunkt stehen Balance, Tiefe und Eleganz statt jugendlicher Dominanz.

Umso größer ist die Freude, dass im Rahmen der Tasting-Days in Götzis am 6. und 7. März die Österreich-Premiere dieses neuen Destillats stattfinden wird. Damit zählt diese Veranstaltung zu den ersten Gelegenheiten überhaupt, den Aberargie Single Malt außerhalb Schottlands zu verkosten und kennenzulernen – ein besonderer Moment für Fachpublikum und Whisky-Enthusiasten gleichermaßen.

Für alle, die noch tiefer eintauchen möchten, werden exklusive Master-Classes angeboten. In kleinen Gruppen vermitteln renommierte Experten fundiertes Wissen, spannende Hintergründe und besondere Tastings – ein absolutes Highlight für echte Enthusiasten.

Dank 1- und 2-Tagestickets lässt sich der Messebesuch flexibel gestalten – vom kurzen Genussbesuch bis zum intensiven Verkostungswochenende. Die Tasting Days bieten ein hochwertiges, genussvolles Messeerlebnis in entspannter Atmosphäre.

Alle Informationen sowie Tickets sind online erhältlich unter:

https://tasting-days.com/