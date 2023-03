The Macallan kauft 50% des Sherryproduzenten Bodegas Grupo Estévez

Sherryfässer sind essentiell für den Stil mancher Whiskyhersteller rund um die Welt, für manche sogar unersetzbar. Kein Wunder also, dass Destillerien viel Geld in die Hand nehmen, um sich die Versorgung mit Sherryfässern zu sichern. Ardgowan hat dies unlängst mit einem Megadeal getan, nun geht The Macallan noch einen Schritt weiter und kauft gleich die Hälfte eines Sherryproduzenten: Man hat – zu einem nicht genannten, aber als „substanziell“ bezeichneten Betrag – 50% der Bodegas Grupo Estévez gekauft und wird nicht nur deren Fässer für die Sherryproduktion benutzen.

Geplant ist nämlich auch die Übernahme des Protfolios von ultra-premium Sherrys und Aperitifs der Marke Valdespino in den Vertrieb und das Marketing der Edrington Group. Was auf den ersten Blick nur eine Randbemerkung zu sein scheint, hat aber unter Umstämnden weitere Implikationen: Vielleicht wird es auf diese Weise möglich sein, Sherry an sich wieder mehr in den Fokus der Konsumenten zu rücken und damit mittel- bis langfristig wieder für mehr Nachschub an Sherryfässern zu sorgen (wenn auch die Mengen an konsumiertem Sherry dafür dennoch nicht ausreichen mögen).

Kommentar von Scott McCroskie, CEO von Edrington:

The Estévez family are a perfect partner for The Macallan in Jerez, owning some of the finest sherries and vermouths in the world, and custodians of such historic vineyards and bodegas. This is a partnership full of promise for The Macallan in the brand’s constant quest to continue producing exceptional quality single malt Scotch whiskies.