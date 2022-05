THE MAKERS: The Balvenie zelebriert Handwerkskunst mit Saskia Diez, Milena Kling und Julia Leifert

The Balvenie hat sich in den Markenauftritten immer auf Handwerkskunst konzentriert – auch weil man diese bei der Herstellung des Whiskys in der traditionsreichen Brennerei als essentiell betrachtet.

Mit einer neuen Kampagne mit den Künstlerinnen Saskia Diez, Milena Kling und Julia Leifert stellt man die Kunstfertigkeit erneut ins Rampenlicht. Uns hat man dazu seitens der Brennerei für Sie weitergehende Informationen gesendet, die wir natürlich gerne hier mit Ihnen teilen:

THE BALVENIE LANCIERT „THE MAKERS“ KAMPAGNE MIT BEKANNTEN HANDWERKSKÜNSTLERINNEN

Seit 1892 verpflichet sich The Balvenie zu höchster Handwerkskunst und ist durch die Aufrechterhaltung der traditionellen Herstellung einzigartig unter den Single Malt Whiskys.

The Balvenie Whisky entsteht in passionierter Handarbeit jener Handwerkskünstler, die an der Herstellung mitwirken. Die Hingabe für den Schaffensprozess ist bei The Balvenie tief verankert und damit einhergehend die Wertschätzung für die Leidenschaft von Handwerkskünstlern.



Die Grundlage der internationalen Makers Kampagne ist die Liebe zur Handwerkskunst, denn Leidenschaft verbindet. Trotz verschiedener Bereichen, diversem Material und individuellen Schaffensprozessen haben doch alle Maker eins gemeinsam: Hingabe für Ihre Passion.



„The Makers“ verbindet, inspiriert und zelebriert Herausragendes.

Im Rahmen der deutschen Kampagne hat The Balvenie sich ein Netzwerk inspierender „Maker“ aufgebaut, die mit einzigartigem Talent und strahlender Kreativität inspirieren.



Saskia Diez, Julia Leifert und Milena Kling gewähren exklusive Einblicke in Ihren persönlichen Schaffensprozess. Ob Schmuck, Mode oder Glas, die Portraits zeigen, welcher Hingabe es bedarf um Herrausragendes zu erschaffen. Alle Portrait-Videos und weitere Informationen sind ab sofort auf thebalvenie.de/themakers zu finden.

“The Makers” Kampagne, eine wunderschöne Hommage an die Kunst des Handwerks

Saskia Diez kreiert in Zusammenarbeit mit lokalen Goldschmieden zeitlose Schmuckstücke für die moderne Frau. Durch Saskias einzigartiges Verständnis für Ihre Materialien und Ihr Talent für Design entsteht Schmuck, der es schafft Emotionen zu transportieren. Made by Heart. Crafted By Passion.

Modedesignerin Julia Leifert setzt regelmäßig Trends und ist ein strahlendes Beispiel für soziales Engagement und den Erhalt von traditioneller Handwerkskunst. Ihre Kreationen sind in jedem Produktionsschritt nachhaltig und achtsam produziert. Made by Heart. Crafted By Consciousness.

Die Komplexität von Glas fasziniert Designerin Milena Kling. Ihr feines Gespür für das Zusammenspiel von modernem Design und traditionellem Handwerk resultiert in außergewöhnlichen Unikaten. Made by Heart. Crafted By Curiosity.