TTB-Neuheit: Gordon & MacPhail Mr George Legacy 1958 from Glen Grant Distillery

Im Vorjahr gab es die dritte Edition der Gordon & MacPhail Mr George Legacy, ein Glen Grant 1959, das letzte Fass aus dem Jahr 1959, das bei G&M in den Warehouses lagerte (wir berichteten hier) – nun hat man die vierte Edition in die us-amerikanische TTB Datenbank eingereicht, in der alle Neuveröffentlichungen, die auch auf dem amerikanischen Markt erscheinen sollen, registrieren muss: Der Gordon & MacPhail Mr George Legacy 1958 from Glen Grant Distillery ist ein 65 Jahre alter Whisky aus der genannten Speyside-Brennerei, der nach den langen Jahren immer noch 56,5% vol. Alkoholstärke bietet.

Auch diesmal findet man keine Tasting Notes auf den Labeln, und auch den Preis können wir natürlich noch nicht nennen, aber hier jedenfalls die Etiketten dieser kommenden Abfüllung. Wenn die offizielle Pressemitteilung dazu erscheinen wird, sind unsere Leser natürlich unter den Ersten, die darüber erfahren werden:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.