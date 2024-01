Ardnahoe Distillery auf Islay will 14 Angestellte entlassen und Besucherzentrum schließen

Die Ardnahoe Distillery soll planen, 14 der in der Brennerei angestellten Mitarbeiter zu entlassen und das Besucherzentrum zu schließen. Das legt zumindest eine Vorabmeldung für die am Samstag, den 13. Januar erscheinende Ausgabe von The Ileach, der Zeitung auf Islay, nahe, die im X-Netzwerk (vormals Twitter) in kurzen Worten darüber berichtet.

Warum dieser Schritt erfolgen wird, ist aus der kurzen Notiz nicht erkenntlich, aber es scheint dabei um Sparmaßnahmen zu gehen. Auch könnte im Bezug auf die Schließung des Besucherzentrums die Tatsache mitspielen, dass der Pier von Port Askaig in der touristischen Hochsaison für sechs Wochen geschlossen und die ohnehin schon etwas abseits gelegene Brennerei von Hunter Laing noch schwerer zu erreichen sein wird.

Wenn mehr über die Gründe bekannt wird, werden wir natürlich berichten.

Unser Dank geht an Andre Haberecht, der diese Info zuerst gefunden hat…