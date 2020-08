TTB Neuheit: Tomintoul Cigar Malt

Eine interessante Eintragung in der us-amerikanischen TTB-Datenbank, in der Neuerscheinungen (unter anderem) von Whisky in den USA eingetragen werden müssen, haben wir heute entdeckt: Es sieht so aus, als würde die Speyside-Brennerei Tomintoul in absehbarer Zeit einen Tomintoul Cigar Malt auf den Markt bringen, und dies wahrscheinlich nicht nur in den Vereinigten Staaten.

Was kann man über den Tomintoul Cigar Malt sagen? Er wurde in Oloroso Sherryfässern gereift und enthält auch einen gewissen Anteil torfigen Whiskys aus der Destillerie. Laut Etikett sei er ein idealer Partner für Zigarren. Abgefüllt wird er mit 43% vol. und auch die Tasting Notes sind auf der Verpackung angegeben. Wir haben sie sinngemäß für Sie so übersetzt:

Nase: Kräftig mit Aromen getrockneter Früchte und süßen Gewürzen, Pekannuss-Kuchen und sanfter Tirfrauch. Gaumen: Süß und reichhaltig mit Schokorosinen, Butter Toffees, Brombeeren, vermischt mit schwarzem Pfeffer und rauchigem Holz. Finish: Wärmend und lang mit Noten von Mokka, Ahornsirup und gerösteter Eiche,

Und so sehen die Etiketten und die Umverpackung aus: