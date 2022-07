Es ist immer interessant, Infos aus erster Hand von jenen Menschen zu erfahren, die in die Produktion von Whisky oder Whiskey eingebunden sind. So jemand ist Master Blenderin Victoria Eady Butler von Uncle Nearest, der am schnellsten wachsenden Whiskeymarke in den USA. Bei einem Livestream auf Youtube wird sie interessierte Zuseher mehr über die Marke und ihre Abfüllungen erzählen, wie die nachfolgende Pressemitteilung zu berichten weiß:

Uncle Nearest Tennessee Whiskey Live Stream mit Master Blenderin Victoria Eady Butler am Mittwoch den 20. Juli um 21 Uhr auf YouTube

Nearest Green, der von seinen Freunden und seiner Familie in Lynchburg, Tennessee liebevoll „Uncle Nearest“ genannt wird, war der weltweit erste afroamerikanische Master Distiller und auch der erste Master Distiller bei Jack Daniels.

Darüber hinaus wird Nearest die Perfektion des weltweit anerkannten „Lincoln County Process“ zugeschrieben. In diesem wird Whiskey durch Zuckerahorn-Holzkohle gefiltert und das macht den entscheidenden Unterschied zwischen Kentucky Bourbon und Tennessee Whiskey aus.

Uncle Nearest Premium Whiskey ist die am schnellsten wachsende amerikanische Whiskeymarke in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Marke, die den ersten bekannten afroamerikanischen Master Destillateur ehrt, wurde 2017 mit der Abfüllung Uncle Nearest 1856 Premium Whiskey mit 50% in den USA eingeführt. Im Jahr 2019 kam die Uncle Nearest 1884 Small Batch Abfüllung mit 46,5% hinzu.

Dieser 1884 Small Batch wurde von Victoria Eady Butler kreiert. Sie ist Master Blenderin und eine Nachfahrin von Nearest Green in der fünften Generation.

Du bist herzlichst dazu eingeladen am Mittwoch den 20. Juli um 21 Uhr beim YouTube Live Stream mit Master Blenderin Victoria Eady Butler dabei zu sein.

https://youtu.be/D02xPGYvy6s bzw. https://www.youtube.com/whiskyjason