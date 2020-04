Video: From Couch to Coast – Nature Sounds – by Old Pulteney

Bevor wir in der nächsten Woche wieder mit unseren sonntäglichen Clubvorstellungen weitermachen, möchten wir Ihnen heute gemeinsam mit der Destillerie Pulteney in Wick, die Heimat des Old Pulteney, eine ganz besondere Reise durch Schottland ermöglichen. „From Couch to Coast – Nature Sounds of Wick – by Old Pulteney“ ist ein wunderschöner, 15 Minuten langer Film, der die Natur rund um Wick und ihre beruhigenden Geräusche in den Mittelpunkt stellt. Und weil wir ja alle momentan nicht nach Schottland reisen können, ist so ein Film eine traumhafte Gedankenreise und der beste Ersatz dafür, selbst dort sein zu können.

Unser herzlicher Dank geht an die Destillerie, die uns die Verwendung des Films als Sonntagsvideo erlaubte. Thank you so much, your kind support is appreciated!

Genießen Sie die Bilder, die Musik und die Geräusche – wir sehen uns später am Vormittag wieder zu den Whiskyvideos Podcasts der Woche, die uns die Vlogger und Podcaster gesendet haben. Bis dahin, und bleiben Sie gesund!