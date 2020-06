Video: Ralfy verkostet anCnoc 16yo 125th Anniversary Edition (Review #832)

Mit 56,3% Alkoholstärke bringt der AnCnoc 16yo zum 125. Geburtstag der Destillerie, eine Sonderausgabe, ziemlich viel Kraft ins Glas. Ralfy versucht heute in seinem Domizil auf der Isle of Man herauszufinden, ob die Kraft auch einen bemerkenswerten Geschmack transportiert – und er tut es wie immer in einem interessanten, knapp 15 Minuten langen Verkostungsvideo.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Für Ralfy ist der Whisky aus der Brennerei Knockdhu, die zu Inverhouse Distillers gehört, solide aber nicht herausragend. Er kann recht viel Luft im Glas vertragen, um seinen doch deutlichen „Biss“ etwas zu verlieren, aber dann zeigt er sehr wohl seine Qualitäten. Dementsprechend vergibt Ralfy für den AnCnoc 16yo 125th Anniversary Edition 87 Punkte, was bei Ralfy gehobene Mittelklasse bedeutet und – natürlich – eine gute Wertung, wie Ralfy auch extra betont.

In Deutschland ist der Whisky im offiziellen Import übrigens nicht zu finden – wer ihn kaufen will, muss in UK Ausschau halten.

Wie immer viel Vergnügen mit dem Video von Ralfy!