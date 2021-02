Video: Ralfy verkostet Deanston 12yo Madeira Finish 55,6% vol. (Review #865)

- Werbung -

In die Highlands geht es heute mit Ralfy in seiner Verkostungshütte auf der Isle of Man, und zwar zur Destillerie Deanston. Dort hat man vor nicht allzu langer Zeit einen 12 Jahre alten Deanston mit einem Madeira Finish abgefüllt. Mit seinen 55,6% vol. sollte er ordentlich Druck bieten – und zum Experimentieren mit ein paar Tropfen Wasser einladen. Ralfy schlägt in seinem knapp 17 Minuten langen Video genau das vor, und er sagt von sich selbst, dass er es immer wieder tut, um den für sich richtigen Level zu finden, an dem ihm ein Whisky den meisten Geschmack bietet. Und es variiere immer wieder von Tag zu Tag: Manchmal will er den selben Whisky stärker, manchmal findet er mit Wasser mehr Zugang zu ihm.

Und natürlich gibt es neben vielen Infos von Ralfy auch wieder eine Wertung, diesmal sind es 90 Punkte, weil er findet, dass der Deanston sehr schön gemacht sei. Mehr wie immer obenstehend im Video oder auf Youtube.