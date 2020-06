Video: Ralfy verkostet Lagavulin 12yo Special Releases 2019 (Review #830)

Ein fixer Bestandteil der jährlichen Sonderausgabe der Destillerien von Diageo sind die fassstarken 12 Jahre alten Lagavulins, die uns nun schon seit über einer Dekade begleiten. Sie sind immer, wenn man den Verkostungsnotizen von Leuten wie Serge Valentin Glauben schenkt, eine Bank, was Qualität und Geschmack betrifft, und so ist eher der Wandel in der Aufmachung im letzten Jahr Gesrpächsthema gewesen als der Inhalt der Flasche selbst.

Um den Inhalt geht es aber im neuesten Verkostungsvideo von Ralfy Mitchell aus seiner Verkostungsecke auf der Isle of Man, der Nummer 830 in der fortlaufenden Serie. Und da gibt es dann im 17 Minuten langen Video, nach einigen interessanten Runduminfos und Experimenten mit Wasser, satte 91 Punkte – eine für Ralfy wirklich ausgezeichnete Note. Auch für ihn ist der Lagavulin 12yo ein besonderer Whisky. Man kann also schon auf den Neuen aus der Serie sozusagen entspannt gespannt sein, wenn er dann im Herbst auf den Markt kommt (Neues zu den diesjährigen Special Releases haben wir bereits vor einigen Wochen gebracht).

Viel Vergnügen mit dem Video bei uns oder auf Youtube!