Vorbericht „The Swiss Whisky Festival“ – vom 8. bis 10. Dezember in der Trafohalle in Baden

Die Veranstalter der Messe „The Swiss Whisky Festival“ (ehemals Whiskyschiff Zürich) haben uns jetzt detailliertere Infos darüber geschickt, was Gäste bei diesem traditionsreichen Festival unter neuem Namen erwartet. Auch den Messeflyer als PDF stellen wir Ihnen gerne im Anhang zur Verfügung – er enthält weitere Infos:

The Swiss Whisky Festival (ehemals Whiskyschiff Zürich)

Dieses Jahr findet der Anlass vom 8. – 10. Dezember 2022 im Trafo Baden statt.

Erstmals gibt es am Vorabend, 7. Dezember ein exklusives Whisky-Talk-Dinner

mit 4 Referenten.

The Swiss Whisky Festival (powered by Seven Seals)

Endlich sind wir nun mit dem Namen

«The Swiss Whisky Festival»

in der neuen Location Trafohalle in Baden angekommen.

Diese Lokalität bietet alles, was sich ein Aussteller- und Besucherherz wünscht. Der Standort ist hervorragend mit dem ÖV oder mit dem PW zu erreichen und zentral gelegen. Parkmöglichkeiten sind genügend vorhanden, wie sogar ein internes Hotel, für Besucher die die Messe gemütlich geniessen wollen. Mit diesem Partner sind wir sicher, für die zukünftigen Messen perfekt gerüstet zu sein.

Das Publikum erwartet im 2022:

32 Aussteller mit über 1000 Whisky 7 Masterclass-Seminare Eine integrierte Zigarren- und Tabakmesse mit zahlreichen Brands und einer Raucherlounge Im Trafo-Whisky-Pub können Sie sie ihren Hunger mit Leckereien stillen. «Faites vos jeux» im kleinen «Festival-Casino» des Casino Baden



Weitere Informationen und Impressionen finden Sie auf unserer Homepage : https://whisky-festival.ch/

Inkl. einem virtuellen Rundgang durch die Messehallen

Tickets findet man via Homepage oder auf

Eventfrog The Swiss Whisky Festival | Baden (eventfrog.ch)

Die Geschichte der Messe

2008: Whiskyship Zürich

Im Jahr 1999 begann die Erfolgsgeschichte der heutigen Messe als «Whisky & Cigar» Festival auf drei Schiffen und 1000 Besuchern. Am 10jährigen Jubiläum unter dem Motto «Festival der sinnlichen Genüsse» erweiterte die Besucher auf 10 Schiffen wie gehabt Whisky und Zigarren, hinzu kamen Mineralwasser, Schaumweine, Kaffee, Tee, Spirituosen und Schokolade.

2009 – 2021: Whiskyschiff Zürich

Im Jahr 2009 ging man wieder «back to the roots» mit Whisky und Zigarren. Die Messe erfreute sich stetig an zahlreichen Besuchern. Mit mehr als 5000 Besucher in den besten Jahren wurde der Platz immer enger und die Qualität litt erheblich. In den folgenden Jahren wuchs auch die Anzahl Aussteller, die ihre Whiskys präsentieren wollten und der Platz auf den Schiffen wurde ab 2017 definitiv zu klein. Erschwerend dazu kam, dass die Schifffahrtsgesellschaft keine weiteren Schiffe zur Verfügung stellen konnte, um den Raum zu vergrössern, da diese in den Wintermonaten im Turnus revidiert werden. Eine neue Location musste also gefunden werden. Die Mehrheit der Aussteller entschied sich in einer demokratischen Abstimmung für das Albisgütli. Das 20jährige Jubiläum 2018 im Albisgütli bleibt mit vielen Highlights unvergesslich, und war auch an einem neuen Standort zahlreich besucht. Im Folgejahr musste dann leider kurzfristig nach Pfäffikon ausgewichen werden, weil Renovationsarbeiten im Albisgütli nicht termingerecht fertiggestellt werden konnten. 2020 musste die Messe, wie viele andere auch, wegen Corona abgesagt werden. 2021 trotz Corona konnte die Messe wieder in Zürich in der Halle Puls 5. stattfinden. Die Besucherzahl war wegen Corona nicht wunschgemäss. Ausserdem stellte sich heraus, dass diese Location für uns aus heizungstechnischen Gründen nicht geeignet ist. Nun soll aber diese holperige Phase ein Ende finden.

2022: The Swiss Whisky Festival im Trafo Baden