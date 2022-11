Whisky im Bild: Laphroaig mit allen Sinnen genießen – Bilder vom Event am Mittwoch

Am Mittwoch lud Laphroaig zu einem Event ins Feuerdorf im Wiener Prater, um dort die drei Säulen von Laphroaig (Torf, Feuer und Salz) mit allen Sinnen erlebbar zu machen. Begrüßt wurden die Gäste vom Siegercocktail der Laphroaig Competition, gemixt von Pauline Scholz von der Josef Cocktail Bar. An drei Stationen erfuhren Gäste mehr über die Whiskys der Islay-Brennerei: Gastronom Leopold Wrenkh buk mit den Gästen über offenem Feuer Stockbrot aus selbstgemachtem Teig, sein Bruder Karl Wrenkh lud zu einem auch in seiner Wirkung überraschendem Pairing von Laphroaig und Salz, und Spirituosenexperte Erhard Ruthner erzählte von der Destillerie und ihren Besonderheiten bei einem Glas Laphroaig 10, bevor er als besondere Überraschung und unangekündigt in der Runde den neuen Laphroaig Ian Hunter Book Four, einen 34 Jahre alten Laphroaig, ausschenkte – ein wahres Highlight, auch innerhalb der Reihe bislang.

Danach gab es noch ein angenehmes Dinner vom Grill, bevor Laphroaig zum Abschluss wieder nach draußen lud – zu einer packenden Feuershow.

Wir haben Ihnen vom Abend Bilder mitgebracht (Beschreibungen der Bilder sehen Sie durch Anklicken) – bunt gemixt solche vom Eventfotografen Ardian Almasan und von uns. Viel Vergnügen beim Betrachten – es war wirklich eine schöne Veranstaltung!