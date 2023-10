Whiskey der Legenden: Jack Daniel’s und Falco vereint im neuesten Musical der Vereinigten Bühnen Wien

In Wien finden jetzt eine österreichische und eine amerikanische Ikone zusamme: Jack Daniel’s ist offizieller Partner des Falco-Musicals im Ronacher geworden – und hat für diesen Anlass einen eigenen Cocktail kreiert, den Gäste dort vor Ort genießen können.

Jack Daniel’s ist offizieller Partner von ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO-MUSICAL im Ronacher

Whiskey der Legenden: Jack Daniel’s Tennessee Whiskey und Falco vereint im neuesten Musical der Vereinigten Bühnen Wien

Wien/Werndorf, am 06.10.2023 – Zeitlos, authentisch, rebellisch: Falco war nicht nur für seine legendären Hits, wie „Rock me Amadeus“ bekannt, sondern auch für seinen Geschmack in Sachen Whiskey. Berichten zufolge, war Jack Daniel’s einer seiner Lieblingsdrinks. Somit war die Kooperation von Jack Daniel’s Tennessee Whiskey und „Rock me Amadeus – Das Falco Musical“ vorbestimmt. Am 7. Oktober feiert die spektakuläre Show der Vereinigten Bühnen Wien (kurz VBW) im Ronacher Weltpremiere.

Jack Daniel’s Tennessee Whiskey und die Musikszene sind seit Jahrzehnten eng verwoben. Auch Künstler wie Falco, dessen Lieblingsdrink ein Glas Jack Daniel’s Tennessee Whiskey war, haben diese Verbindung auf ihre eigene Art und Weise gelebt. Wie seine Musik war auch sein Getränk ein Ausdruck seiner Authentizität und seines unverwechselbaren Stils.

„Heute, mehr als anderthalb Jahrhunderte später, ist die Liaison von Jack Daniel’s Tennessee Whiskey und Musik lebendiger denn je. Falco stand wie kaum ein anderer Künstler dafür, sein eigenes Label zu sein und authentisch seinen Weg zu gehen – und genau das ist auch das Credo hinter Jack Daniel’s Tennessee Whiskey – Make it count“, erklärt Viktoria Romana Kulmer, Brand Managerin für Jack Daniel’s Tennessee Whiskey Österreich bei Liquid Spirits.

Am 7. Oktober feiert die neueste Eigenproduktion der Vereinigten Bühnen Wien in der Inszenierung von Regisseur Andreas Gergen im Ronacher in Wien Weltpremiere. „Rock me Amadeus – das Falco Musical“ wurde in Zusammenarbeit mit der Falco Privatstiftung sowie langjährigen Wegbegleitern Falcos entwickelt und erzählt auf spektakuläre und gleichzeitig berührende Art und Weise die Geschichte des internationalen Pop Stars aus Österreich. Das Publikum darf sich auf eine beeindruckende Bühnenshow, mitreißende Choreografien, ein aufwändiges Bühnenbild, schillernde Kostüme – und natürlich Falcos größte Hits freuenund gibt Einblicke in Emotionen, Erfolge, Eskapaden und die immer wiederkehrende Zerrissenheit des „Falken“.

Eine Partnerschaft, die stimmiger nicht sein könnte

Die Besucher von ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO MUSICAL erwartet ein Musical-Erlebnis der Extraklasse mit Jack Daniel’s Tennessee Whiskey als Partner. Neben der Bühnenpräsenz wird es bei der Premieren-Feier eine eigene Jack Daniel’s Tennessee Whiskey Bar mit dem Signature-Drink, dem „Rocktail“, geben, der einen klassischen Rickey darstellt, bestehend aus 3cl Jack Daniel’s Tennessee Whiskey Old No.7 aufgegossen mit spritzigem Soda und einem Schuss Limettensaft.

Abgerundet wird die Kooperation von einem Gewinnspiel auf den Social Media Kanälen von Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, bei dem Tickets für die Aufführung am 10. November 2023 verlost werden.