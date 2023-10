TTB-Neuheiten: Glen Grant 70yo „Devotion“, Bruichladdich Organic Barley 2012, Bowmore Masters‘ Selection 21yo

Drei interesante neue Abfüllungen sind auf der us-amerikanischen TTB-Datenbank, die öffentlich zugängliche Plattform für neue Labels von in den USA möglicherweise erscheinenden Getränken, aufgetaucht, und die wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.

Zunächst gibt es da mit dem Glen Grant 70yo „Devotion“ eine auf nur sieben Flaschen limitierte Abfüllung eines wohl außergewöhnlichen Whiskys aus der Speyside-Brennerei. Mit 55,5% vol. Alkoholstärke ist er auch noch ziemlich kräftig. Hier das Vorderseiten-Label:

Weiters haben wir einen neuen Bruichladdich Organic Barley 2012 gefunden, der eigentlich alles über sich bereits auf dem Label erzählt – nur nicht den genauen Zeitpunkt des Erscheinens, aber den haben wir natürlich auch noch nicht erfahren. Hier das Etikett:

Last but not least gibt es einen neuen Bowmore 21yo aus der Zusammenarbeit mit Aston Martin, mit 51,4% vol. Alkoholstärke und aus den No. 1 Vaults stammend. Das Aussehen des Bomore 21yo Masters‘ Selection ist keine besondere Überraschung, es fügt sich in die Serie ein. Hier das Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.