Whisky im Bild: 27 Bilder aus Glen Moray

Heute widmen wir uns in der Reihe von Bildern aus schottischen Destillerien, die uns Alexandra Keutz (Genuss am Gaumen in Vorarlberg) von ihrem Trip im Sommer zur Verfügung gestellt hat, einem auch geschmacklichen Schmuckstück aus der Speyside: Glen Moray. Viele schwärmen von den ausgezeichneten Hand Filled, die man von dort mitnehmen kann – und wenn man vor Ort ist, bezaubert der Charme der teilweise noch alten Gebäude.

Alexandra Kreutz hat die Stimmung am Gelände, in der Brennerei und im Besucherzentrum sowie im Fasslager wie immer gekonnt eingefangen. Wir bedanken uns bei ihr, und zeigen Ihnen hier die aktuellen Bilder:

Galerie Glen Moray