Whisky im Bild: Schlüsselübergabe bei Ardbeg

Die Isaly-Destillerie Ardbeg hat uns ein Bild gesendet, das viele Ardbeg-Fans ein wenig traurig, aber auch freudig für die Zukunft machen wird: Mickey Heads, der in den vergangenen 13 Jahren als Distillery Manager für Ardbeg tätig war und mit seiner freundlichen und herzlichen Art das Bild Ardbegs in der Community prägte, übergibt die Schlüssel der Destillerie an seinen Nachfolger Colin Gordon und begibt sich in den wohlverdienten Ruhestand…

…der naürlich ein Unruhestand bleiben wird, denn Mickey bleibt weiterhin Vorsitzender des Ardbeg Committees. Wir wünschen Mickey Heads (rechts) eine wunderbare Zeit mit weniger Stress – und Colin Gordon (links) viel Freude mit der neuen Aufgabe! Das Bild der beiden, die gemeinsam auf die Zukunft von Ardbeg anstoßen, bieten wir Ihnen unkomprimiert in der Größe von 5400×3857 Pixel als Zip-File an – und untenstehend als kleiner Version zum Ansehen und Anklicken.