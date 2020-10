Neu: Tomatin 2006 Fino Sherry Casks

The Whisky Business berichtet von einer neuen Abfüllung aus der Destillerie Tomatin. Der Tomatin 2006 Fino Sherry Casks ist 13 Jahre alt und reifte zunächst in First Fill ex-Bourbon casks, bevor er in spanischen Fino Sherry Casks gefinisht wurde.

Abgefüllt ist der neue Tomatin mit 46% vol., und er ist auf 1691 Flaschen limitiert. Geschmacklich soll er Noten von Bratapfel, Mandelkuchen, Toffee Sauce, Zitrone und frisch gebackenem Sauerteig sowie Olivenöl und Backgewürzen bietet.

In UK kostet der Tomatin 2006 Fino Sherry Casks 85 Pfund. Er ist auch nur exklusiv in Großbritannien zu erhalten, Fans von Tomatin müssen also dort nach Bezugsquellen suchen.