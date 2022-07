Whisky von der Küste Nordfrankreichs kommt nach Deutschland (mit Video)

Jean und Martine Donnay sind in Whiskykreisen keine Unbekannten – sie gründeten 1997 die Celtic Whisky Company im Norden Frankreich – ihr KORNOG Whisky ist wohl das bekannteste Produkt von dort. Nun haben der Kornog Single Malt und der Gwalarn Blend einen Vertriebspartner in Deutschland: der Spirtuosenhesteller Waldemar Behn.

Mehr zur neuen Partnerschaft und den Whiskys finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung, die wir hier gerne für Sie wiedergeben:

Whisky von der Küste Nordfrankreichs kommt nach Deutschland

WALDEMAR BEHN erweitert Vertrieb französischer Premium Spirituosen aus dem Haus Maison Villevert

Eckernförde, 12. Juli 2022 – Der Spirituosenhersteller WALDEMAR BEHN übernimmt mit Gwalarn Celtic Whisky und Kornog Single Malt den Vertrieb weiterer französischer Premium Spirituosen von Maison Villevert. In innovativer Weise verbunden mit handwerklicher Tradition entstehen in der Celtic Whisky Destillerie an der bretonischen Küste außergewöhnliche Whiskys mit keltischen Wurzeln und französischer Seele.

„Nachdem wir zu Jahresbeginn mit G´VINE Gin den erfolgreichen Startschuss für den deutschlandweiten Vertrieb der hochwertigen Spirituosen aus dem Hause Villevert gegeben haben, freuen wir uns, ab sofort auch die französischen Premium Whiskys Kornog Single Malt und Gwalarn Celtic Whisky den deutschen Whisky-Liebhabern anbieten zu können“,

so Rüdiger Behn, Geschäftsführer des Spirituosenherstellers WALDEMAR BEHN über die enge Partnerschaft mit Maison Villevert.

„Maison Villevert ist bekannt für innovative Spirituosen- Kreationen. Mit den beiden Whiskys aus der Brennerei Celtic Whisky Destillerie hat Maison Villevert einzigartige Spirituosen erschaffen, die sich von der Masse absetzen und den Qualitätsmaßstab für französische Whiskys setzen.“

Pionier des französischen Whiskys

Die Celtic Whisky Destillerie wurde 1997 von den beiden Whisky-Kennern und -Enthusiasten, Jean und Martine Donnay, im Herzen der Region Trégor an der Nordküste der Bretagne gegründet. Ihre Mission: Whiskys in kompromissloser Qualität und Authentizität zu kreieren. Im Jahr 2020 übergab die Familie Donnay die Celtic Whisky Destillerie an Maison Villevert. Aufbauend auf über zwanzig Jahren Erfahrung, Know-how und dem besonderen Standort, hat das Team um Jean-Sébastien Robicquet, Gründer von Maison Villevert, es sich zum Ziel gesetzt, weiterhin Pionier und globale Referenz für französischen Whisky zu sein. Mittlerweile zählt die Celtic Whisky Destillerie zu einer der bekanntesten Brennereien in Frankreich. Das Klima und der besondere Standort, nur wenige Meter vom Meer entfernt, verleihen den Whiskys ihre einzigartige Identität. In reinster handwerklicher Tradition entstehen dort Whiskys mit keltischen Wurzeln und französischer Seele.

Kornog Single Malt

Kornog Whisky ist ein Single Malt mit einem ausgeprägt torfigen Charakter. In der Nase präsentiert er ein Bukett von Aromen, die von Zitronenschale bis Bienenwachs reichen, verstärkt mit einem Hauch von Vanille. Am Gaumen verschmilzt das Raucharoma harmonisch mit den Aromen von Früchten und milden Gewürzen wie Ingwer und weißer Pfeffer. Kornog ist ein einzigartiger Whisky aus Frankreich, gereift in ausgewählten Bourbonfässern in Staulagern an der Küste, die den salzigen Meereswinden ausgesetzt sind und ihm seinen maritimen Charakter verleihen.

Faktencheck Kornog Single Malt

0,7-Liter-Flasche

46% vol.

UVP 109,90 EUR

erhältlich ab sofort

Gwalarn Celtic Whisky Blend

Gwalarn ist der weltweit erste keltische Premium Blend. Für die Einzigartigkeit des Blends sorgt die Komplexität eines schottischen Whiskys in Kombination mit dem Charakter eines deutschen Whiskys und der Finesse der hauseigenen Single Malts. Langsam mit Wasser aus der hauseigenen Quelle reduziert, zeigt Gwalarn salzhaltige Nuancen, die sich mit Aromen von Torf, Getreide, Vanille sowie reifen Früchten vereinen. Gwalarn Celtic Whisky Blend ist ein komplexer, authentischer und außergewöhnlicher französischer Blend.

Faktencheck Gwalarn Celtic Whisky Blend