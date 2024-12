Whiskyfun: Angus verkostet Benromach

Bereits sein Kompagnon Serge Valentin widmete sich der Speyside-Brennerei in einer eigenen Tasting Session Mitte des vergangenen Monats und notierte ausgezeichnete Wertungen. Und auch Angus MacRaild, der wie gewohnt am heutigen Samstag das Tasting übernimmt, schätzt die Malts der Destillerie Benromach. Drei aktuelle Destillerie-Abfüllungen vereint er zu einer Session. Und da zwei dieser Abfüllungen bereits in Serge’s Verkostung zu finden sind, können die Tasting Notes und Bewertungen des aktuellen Benromach 10 yo und Benromach 2002/2024 cask #971 miteinander verglichen werden. Hier Angus Ergebnisse in der Kurzübersicht:

Abfüllung Punkte

Benromach 10 yo (43%, OB, 2024) 87 Benromach 18 yo 2005/2024 (57.3%, OB for Hedonism Wines, #14197428, 1st fill sherry hogshead, 286 bottles) 90 Benromach 21 yo 2002/2024 (56.6%, OB for Capital Whisky Club, cask #971, 1st fill bourbon barrel, 170 bottles) 90