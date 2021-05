Whiskyfun: Angus verkostet Dornoch Distillery Charity Bottle

Die heutige Verkostung auf Whiskyfun, die Angus McRaild in Vertretung von Serge Valentin durchführt, ist eigentlich keine, sondern soll auf eine Charity-Auktion auf Whiskyauctioneer.com hinweisen, bei der 10 speziell von Phil und Simon Thompson, den Besitzern der Dornoch Distillery, abgefüllte Flaschen zur Versteigerung kommen – und sämtliche Erlöse gehen an das India Covid Relief program by Khalsa Aid und die O2 For You initiative by Hemkunt Foundation, die beide Hilfsprogramme für das von Covid-19 momentan hart getroffene Indien sind.

Die Flaschen stehen jetzt, da wir diesen Artikel schreiben, bei über 500 Pfund pro Flasche, die Auktion läuft noch bis Montag, den 10. Mai 20 Uhr unserer Zeit. Eine Flasche dieses jungen Malts aus der Dornoch Distillery hat Angus verkostet, und wir scheuen keine Kosten und Tabellen, um Ihnen das Punkteresultat formschön präsentieren zu können:

Abfüllung Punkte