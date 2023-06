Whiskyfun: Angus verkostet: Glen Grant, alte und wunderbare Jahrgänge

In Gedenken an seinen Freund Mattias Johannesson, der diese Woche an Krebs verstarb, verkostet Angus MacRaild heute auf Whiskyfun acht Abfüllungen von Glen Grant. Und wie es sich bei Glen Grant wohl so gehört, findet sich da in der Vergangenheit so mancher Schatz, dem die Zeit in der Flasche noch ein wenig mehr Schönheit verliehen hat (ja, man sagt, Whisky würde in der Flasche nicht nachreifen, aber es wäre dann wohl die einzige Spirituose, die sich in ihr nicht verändern würde).

Hier die Resultate der Verkostung in der Tabellenform, die natürlich die vollen Beschreibungen hier nicht ersetzen kann:

Abfüllung Punkte