Woodford Reserve veröffentlicht in den USA neuen Batch Proof 119.5

Die neueste der jährlichen Batch Proof Ausgaben von Woodford Reserve ist gestern in den USA für den heimischen Markt vorgestellt worden: Woodford Reserve Batch Proof 119.5 ist eine Komposition verschiedenster Fässer und Jahrgänge aus diversen Lagerhäusern, die nach ihrem Geschmack ausgesucht und dann in ihrer natürlichen Fasstärke vermählt und genau so abgefüllt wurden. Herausgekommen sind dabei 59,5% vol. Alkoholstärke, also 119.5 Proof.

“Batch Proof allows consumers to taste Woodford Reserve exactly as it comes out of the barrels, with all of its complex flavours intact.”