Ein Trend, den man im letzten Jahr bei Whisky feststellen konnte, ist der Umstand, dass Blended Malts und Blends – nicht nur wegen der leistbaren Preise – mehr Aufmerksamkeit erhalten. Das sieht man nicht nur bei Master Blendern großer Destillerien, auch unabhängige Abfüller richten ihr Augenmerk auf diese Whiskyform.

So zum Beispiel auch Tilo Schnabel aka The Caskhound, der mit einer eigenen Serie von Blended Malts und später auch Blends den Markt betritt. Seine erste Abfüllung in der Reihe „The Hounds Choice“ ist ein 12 Jahre alter lightly peated Blended Malt, der ab sofort im Handel zu einmem Preis von € 49,90 erhältlich ist.

Hier alle Infos zur neuen Serie und dem ersten Whisky daraus:

THE HOUND’S CHOICE: erlebe die Premiere der neuen Small Batch Blended Malts von THE CASKHOUND!

Mit seiner neuen Abfüllungsreihe THE HOUND’S CHOICE hebt THE CASKHOUND, alias Tilo Schnabel, seine Leidenschaft für hochwertigen Whisky auf eine neue Ebene. Diese Serie von Small Batch Bottlings bildet den Start einer neuen ‘Core Range‘, und konzentriert sich ausschließlich auf sorgfältig komponierte Blended Malt Scotch Whiskys aber auch auf Blended Scotch Whiskys. Damit bietet der unabhängige Abfüller nicht nur eine konsequente Erweiterung seines Portfolios, sondern bleibt seinem Credo „Ehrliche Trinkwhiskys zu fairen Preisen“ weiterhin treu.

Follow your Taste, not Routines

Anspruch von THE CASKHOUND ist es, außergewöhnliche Whiskys für jeden zugänglich zu machen. THE HOUND’S CHOICE verkörpert für uns nicht nur perfekt diesen Ansatz, sondern lädt mit seinem Fokus auf die häufig unterschätzte Kategorie der Blended Malts alle Whiskyfreunde vor allem dazu ein, einfach mal nur dem eigenen Geschmack zu folgen – jenseits von Distillery-Hype, Trends oder festgefahrenen (Trink-)Routinen …

Die sorgfältig kuratierten Blended Malt Whiskys der Reihe werden als Small Batch Releases abgefüllt. Angepeilt ist dabei eine erhöhte Trinkstärke von 47,7% Vol., natürlich immer abhängig von der Alkoholstärke der zur Verfügung stehenden Fässer. Das bedeutet: voller Geschmack, ohne Kompromisse! Gleichzeitig bieten die Batches gegenüber den limitierten und häufig schnell ausverkauften Single Cask Whiskys den Vorteil, dass ihre Abfüllungen auch in größeren Mengen und über längere Zeit verfügbar bleiben.

Den Auftakt der Reihe bildet der BATCH NO. 1: der 12-jährige Lightly Peated Blended Malt verbrachte seine gesamte Reifezeit in recht aktiven Sherry Butts, was u. a. in der natürlichen Fassstärke von 44,5 Prozent bemerkbar macht. Der harmonisch eingebundene Alkohol verleiht dem Whisky die nötige Dynamik und schafft gleichzeitig die perfekte Bühne, auf der sich seine Geschmacksnuancen voll entfalten können. Mit seiner klassischen Sherry-Aromatik, delikater Schokoladensüße sowie subtilen Torfrauch- und Holznuancen begeistert er sowohl erfahrene Kenner als auch neugierige Entdecker des „Wasser des Lebens“ …

THE HOUND’S CHOICE: Small Batch No. 1

Lightly Peated Blended Malt Scotch Whisky

12 Jahre alt (2011/2024) • 44,5 % ABV – Natural Cask Strength • Fully Matured in a Sherry Butt

Auflage 580 Flaschen á 0,7 l • UVP: 49,90 Euro

Nase: Eine feine Rauchnote trifft auf herbe Zartbitterschokolade, begleitet von saftigen dunklen Früchten wie Pflaumen und Beeren.

Mund: Am Gaumen zeigen sich saftige Rosinen und eine dezente Süße, gefolgt von cremiger Vollmilchschokolade. Tabak und Eichenwürze sorgen für Tiefe, abgerundet von einer leichten Kräuternote.

Abgang: Mittellang mit zartem, elegantem Rauch, warmen Holznoten und einem Hauch von Schokolade, der sanft ausklingt.

Mit THE HOUND’S CHOICE beweist THE CASKHOUND einmal mehr, dass großartiger Whisky kein Privileg sein muss, sondern eine Freude, die geteilt werden kann!

Die THE HOUND’S CHOICE kommen in natürlicher Farbe und Fassstärke sowie unfiltriert in die Flasche. Der Batch No.1 ist ab 11. Dezember 2024 bei uns und unseren Handelspartnern erhältlich.

Freuen Sie sich schon jetzt auf weitere Bottlings aus dem Hause THE CASKHOUND. Zu diesen und anderen Abfüllungen werden wir Sie demnächst informieren.