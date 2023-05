Yamazaki Tsukuriwake Selection Limited Edition 2022 und Japanese Fine Dining im Shiki in Wien

Ein Tipp für Freunde exklusiven japanischen Whiskys und japanischer Küche im Fusion-Stil, die einen Wienbesuch vor sich haben, ist die nachfolgende Pressemitteilung: Eines der zehn Lokale, die in Österreich die Yamazaki Tsukuriwake Selection Limited Edition 2022 anbieten können, ist das Shiki in der Krugerstrasse im ersten Bezirk der Bundeshauptstadt. Dort kann man alle vier Abfüllungen der Edition glasweise genießen (über deren Vorstellung im September des Vorjahres berichteten wir hier) – vielleicht zu oder nach einem neungängigen japanischen Degustations-Menü.

Mehr darüber, mit einigen Vorschlägen zur Speisenauswahl, in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Shiki präsentiert exklusive Whisky Spezialitäten

Wer feinsten Whisky als Speisenbegleiter schätzt, ist im Restaurant Shiki mit den exklusiven Destillaten aus dem Hause YAMAZAKI an der richtigen Adresse. Durch strenge Regulierung der Marke ist es nur 10 ausgewählten Betrieben in Österreich gestattet, diese einzukaufen. Das Shiki zählt bereits seit vergangenem Jahr zu den ausgesuchten Partnern von Yamazaki und bietet auf Anfrage Speisenfolgen zum „Wasser des Lebens“.

Beispielsweise harmoniert das Tatar vom Black Angus Rind wunderbar mit dem Yamazaki Limited Edition Spanish Oak.

Auch könnte das Tataki vom heimischen Reh vom Limited Edition Mizunara begleitet werden.

Perfekt abgestimmt auf den Yamazaki Limited Edition Peated Malt wären Hauptgänge wie der in Saikyo-Miso eingelegter Premium Black Cod.

Zu ausgewählten Süßspeisen serviert das Shiki den Yamazaki (Suntory) Limited Edition Puncheon.

Reservierung werden ab sofort über www.shiki.at, telefonisch unter +43 1 512 73 97 sowie per Email über info@shiki.at entgegen genommen.

About Shiki

Seit 2015 begeistert das SHIKI in der Wiener Krugerstrasse mit authentischer, japanischer Küche – bereichert um europäische Akzente. Inhaber Joji Hattori setzt sowohl in der Brasserie als auch im vielfach ausgezeichneten Fine Dining Restaurant gemeinsam mit seinen beiden Chefs de Cuisine Alois Traint und Gerhard Bernhauer auf die Verarbeitung von frischen, saisonalen Zutaten in höchster Qualität.

SHIKI – Japanese Fine Dining | Brasserie | Bar

Krugerstrasse 3, 1010 Wien

Öffnungszeiten Brasserie:

Dienstag bis Donnerstag von 18:00 bis 24:00 Uhr

Freitag & Samstag durchgehend von 12:00 bis 24:00 Uhr

Öffnungszeiten Fine Dining:

Donnerstag bis Samstag von 18:00 bis 24:00 Uhr