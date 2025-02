Das Team des Whisk[e]y Pur Festival in Aschaffenburg hat den Termin für die diesjährige Messe bekanntgegeben – es ist der 7. und 8. November 2025, diesmal neu: ein Freitag und ein Samstag. Man hat dabei Eintritts- und Standpreise zu 2024 unverändert gelassen, und auch die Anzahl der Aussteller wird 2025 nicht erhöht werden, damit das Erlebnis auf der Messe entspannt und ohne zu viel Gedränge stattfinden kann.

Alle Infos, auch zum bereits geöffneten Kartenvorverkauf, nachstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

20 Jahre Whisk[e]y Pur Festival in Aschaffenburg – In 2025 mit wichtigem Terminwechsel

Das Whisk[e]y Pur Festival darf in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiern. Was 2005 in einer kleinen Turnhalle begann, hat sich über die Zeit zu einer beliebten und erfolgreichen Whiskymesse entwickelt, die in den schönsten Veranstaltungsräumen Aschaffenburgs, entweder dem Schloss oder der Stadthalle, stattfindet und sich selbst immer treu geblieben ist.

Hinter dem Whisk[e]y Pur Festival steht schon immer die Idee, Whisky-Freunden vor allem diejenigen Whiskys nahe zu bringen, die sich außerhalb der industriellen Massenproduktion bewegen. Die Aussteller beim Whisk[e]y Pur Festival sind ausgewiesene Kenner und führen die Gäste durch eine Reihe handverlesener Whiskys und alles, was einen guten Whisky begleiten kann.

Für das Whisk[e]y Pur Festival 2025 gibt es eine wichtige Änderung: Nach Evaluation der Messesaison 2024 und Rücksprache mit Ausstellern, Gästen und unserem Messeteam verlegen wir die Veranstaltungstage auf Freitag und Samstag. Genauer gesagt findet das WPF 2025 statt am:

Freitag | 07.11.25 | 16:00 Uhr – 22:00 Uhr

Samstag | 08.11.25 | 11:00 Uhr – 19:00 Uhr

in der Stadthalle Aschaffenburg, Schloßplatz 1, 63739 Aschaffenburg.

Darüber hinaus möchten wir noch einige Daten und Fakten dazu bekannt geben. Da wir nicht nur langjährige Messeveranstalter, sondern auch Messeaussteller sind, konnten wir manche “moderne” Entwicklungen in der Messeszene am eigenen Leib spüren und daraus unsere Schlüsse ziehen. Da uns ein nachhaltiger Erfolg für alle beteiligten Parteien – also Aussteller, Gäste und Veranstalter – am Herzen liegt, gilt für das WPF 2025 folgendes:

Die Eintrittskarte bleibt auf dem Preisniveau von 2023 – bei 12 Euro pro Person – und ist ein Kombiticket, das heißt, sie gilt für beide Messetage . Außerdem bieten wir Gruppentickets für 5 und 10 Personen mit leichter Ermäßigung an.

pro Person – und ist ein Kombiticket, das heißt, . Außerdem bieten wir Gruppentickets für 5 und 10 Personen mit leichter Ermäßigung an. Die Standpreise für die Aussteller bleiben auf dem Preisniveau von 2024.

Die Anzahl der Aussteller wird nicht erhöht.

Die Eintrittskarten für die diesjährige Sause können ab sofort im Onlineshop vorbestellt werden. Wie gehabt gibt es hierzu keine physischen Karten! Die Rechnungs-PDF per Email nach Bestellung dient als eure Eintrittskarte. Wir bitten euch, diese dann zum Einlass

mitzunehmen. Die Eintrittskarten sind nicht namensgebunden und können so auch leicht verschenkt werden.

Link zum Kartenvorverkauf: https://celtic-events.de/produkt/whisky-pur-festival-2025 See you there!