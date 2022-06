3 min Video-Verkostung: Indri Trini The Three Wood Single Malt Whisky

In diesen Tagen auf den Markt kommt ein neuer indischer Single Malt – der Indri Trini The Three Wood Single Malt Whisky der Picadilly Distillers im Norden Indiens. Der Whisky ist die erste Abfüllung der Brennerei, und stammt aus drei verschiedenen Fasstypen, komponiert von Surrinder Kumar (ex-Amrut), dem Master Blender der Destillerie. Wir sprechen im neuesten Video darüber, warum indischer Single Malt generell mehr ins Rampenlicht gehört und warum der Indri Trini dabei ein günstiger Einstieg in die Kategorie ist.

Viel Vergnügen mit dem Video!