Neu bei PRINEUS: Indri Trini – The Three Wood Single Malt (mit Broschüre zum Download)

Die Palette der Single Malts aus Indien, die in Deutschland angeboten werden, vergrößert sich dank des Importeurs PRINEUS, der ab sofort den Indri Single Malt nach Deutschland bringt.

Die Indri Distillery im gleichnamigen Ort des Distrikts Karnal in der Provinz Haryana (Nordindien) wird von zwei Whiskygrößen geleitet: Surrinder Kumar als Master Blender (er kommt von Amrut und gilt als DER Vater indischen Single Malts) und Graeme Hamilton Bowie, der seit 38 Jahren in der schottischen Whiskyindustrie tätig war (u.a. Glen Grant, Adelphi und Tomintoul) als Master Distiller.

Der „Indri Trini – The Three Wood“, die erste Abfüllung der Brennerei, ist eine Komposition von Malt Whiskys, welche in Ex-Bourbon, Ex-Wein und Ex-PX-Sherryfässern reiften. Der Whisky wird weder gefärbt noch gefiltert mit 46% vol. abgefüllt. Verwendet wurde dabei die klassische sechsreihige indische Gerste.

Die Tasting Notes lesen sich wie folgt:

Farbe: Dunkler Bernstein

Geruch: Karamellisierte Ananas, Vanille, Anklänge von schwarzem Tee und Nüssen

Geschmack: Weich, fein ausbalanciert mit Anklängen von Gewürzen, Noten von Eiche, Zitrus und Zimt

Nachklang: Schöne Länge mit fruchtigen Aromen

Der Indri Trini – The Three Wood wird in Deutschland zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 38,90 € erhältlich sein.

Zum Marktstart des Indri Trini gibt es auch eine ausführliche Broschüre über den Whisky, die Destillerie und die Menschen dahinter – wir dürfen sie Ihnen mit freundlicher Genehmigung von PRINEUS untenstehend zum Download anbieten.