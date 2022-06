Neu von Glenlivet: The Sample Room Collection

Der Glenlivet 21 und der Glenlivet 25 haben ein neues Gewand bekommen und sind nun Teil einer neuen Serie namens „The Sample Room Collection„.

Der Glenlivet 21 Jahre wurde dreifach in first fill Oloroso-Sherry-, Troncais-Eichen Congnac- und Vintage Colheita-Portweinfässern gefinisht. Man soll in ihm Noten von karamellisierten Birnen, saftigen Sultaninen, Ingwer, Muskatnuss und Zimt finden. Abgefüllt wurde er mit 43% Alkoholstärke.

Der Glenlivet 25 Jahre wurde in Pedro-Ximénez-Sherry- und Troncais-Eichen-Cognac-Fässern gefinisht. Sein Geschmack an Noten von Ingwer, gerösteter Eiche und verkohlter Ananas erinnern. Auch er kommt mit 43% vol. in die Flasche.

Die Marke führt mit The Sample Room Collection auch ein neues Design für die Flasche und die Schachtel ein. Man hat dabei den charakteristischen Original-Looks von Glenlivet weiterentwickelt: Türkis und Kupfer sind die Haupttöne des neuen Designs.

Noch im Juni werden die beiden neuen Abfüllungen im Fachhandel erscheinen – die Preise sind eher im oberen Segment angesiedelt: €250 für den Glenlivet 21yo The Sample Room Collection und €600 für den Glenlivet 25yo The Sample Room Collection.