Exklusiv-Video: Madhu Kanna über die Piccadily Distillery und die INDRI Einzelfassabfüllungen für Deutschland

Im Rahmen der Whiskymesse in Nürnberg, THE VILLAGE, konnten wir ein Gespräch mit Madhu Kanna führen, dem Head International Business einer sehr interessanten indischen Whisky-Destillerie: Piccadily Distillery im Norden Indiens. Dort wird der schon seit einiger Zeit in Deutschland erhältliche INDRI Whisky gebrannt, unter der Leitung der indischen Whiskylegende Surrinder Kumar, einstmals Master Distiller bei Amrut in Bengaluru (einen Bericht über unseren Besuch dort finden Sie hier).

Madhu Kanna hat für Deutschland vier Einzelfassabfüllungen mitgebracht, die über den Importeur, die PRINEUS GmbH, in den Fachhandel kommen. Wir haben mit ihm ein etwas über 4 Minuten langes Gespräch über die Brennerei und die Whisky von dort geführt – sie können es untenstehend und auf unserem Youtube-Kanal finden. Viel Vergnügen damit!