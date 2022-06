Whisky im Bild: Die Destillerie Craigellachie

Während des Spirit of Speyside Whiskyfestivals besuchte Jochen Wied von Joe’s Tastings verschiedene Destillerien in der Region und brachte uns von dort jede Menge Bilder mit. Diesmal können wir Sie dank ihm in die Brennerei Craigellachie mitnehmen. Die ist normalerweise nicht für Besucher zugänglich – nur während des Festivals kann man sich für eine Rundgang anmelden.

Interessant bei Craigellachie ist, dass wie bei Aultmore (unser Whisky im Bild dazu finden Sie hier) vor ein paar Jahren ein neuer Platz für die ersetzte Mash tun durch eine größere Lauter tun gefunden werden musste. Man hat einen passenden Platz in der ehemaligen Kiln gefunden, womit man in der Produktion allerdings umständlichere Materialflüsse in Kauf nehmen musste.

Kommen Sie also mit zu Craigellachie – viel Vergnügen mit den 40 Bildern, die Sie mit Anklicken vergrößern und damit auch die Legende lesen können (alle Bilder Copyright Jochen Wied, Joe’s Tastings)