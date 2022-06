Neu bei Kirsch Import: Zwei Ben Nevis Originalabfüllungen, Stauning Rye – Sweet Wine Casks

Originalabfüllungen von Ben Nevis sind nicht einfach zu bekommen – die beiden, die Kirsch Import jetzt nach Deutschland bringt, sind eigentlich schon im Herbst 2021 erschienen, aber waren hier nur in – freundlich ausgedrückt – minimalistischen Stückzahlen zu finden. Jetzt sind sie wieder nach einer längeren Durststrecke zu haben: Der Ben Nevis Coire und der Ben Nevis 10yo, das neue Batch des Standards. Beide kommen in seit letzten Herbst neuem Gewand.

Dazu gibt es noch etwas aus der dänische Destillerie Stauning: der Stauning Rye – Sweet Wine Casks, ein Sommerwhisky aus drei verschiedenen Süßweinfässern.

Hier alles zu den Neuheiten in den Worten von Kirsch Import:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Endlich wieder Originalabfüllungen: Ben Nevis im Doppelpack

1.345 Meter über dem Meeresspiegel beginnt die Reise einer zentralen Zutat für Ben Nevis Whisky: Wasser. Auf seinem Weg vom Gipfel des höchsten Berges Schottlands wird es durch Torf gefiltert, fließt unter Granit und über Stein – etwa durch die atemberaubenden Felsformationen des Coire Leis. Dem kleinen See ist eine von zwei langersehnten Originalabfüllungen der Ben Nevis Distillery gewidmet. Nur sporadisch kommen „distillery bottlings“ auf den Markt, wenige davon auf den europäischen. Jetzt gibt es endlich Nachschub – im neuen, minimalistischen Gewand.



Ben Nevis Coire Leis reift ausschließlich in First Fill Bourbon Casks und ist ein wunderbarer Single Malt für Einsteiger. Ölig und cremig, mit Birne, Aprikose, Karamell und Eichenwürze zeigt er sich von der charakteristischen Seite. Und zwar gänzlich ohne Kühlfiltration oder Farbstoff.

Ben Nevis 10 y.o. ist das neueste Batch der beliebten Abfüllung. Mit Müsli, Honig und Bienenwachs, einem Hauch Zitrusfrucht und herber Schokolade ist Ben Nevis 10 y.o. ein gelungenes Beispiel für einen West-Highland-Whisky.

Ben Nevis Coire Leis

Highland Single Malt Scotch Whisky

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ben Nevis 10 y.o.

Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Fasstyp: Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Sommer in Dänemark: Limitierter Stauning Rye aus Süßweinfässern

Apfelkuchen mit Zimtstreuseln – frisch gebacken aus dem Ofen. Mit einer Limited Edition ist es der dänischen Destillerie Stauning gelungen, diese sensorische Momentaufnahme in Whisky zu verewigen. Für Stauning Rye – Sweet Wine Casks bauten die experimentierfreudigen Brenner aus Westjütland auf ihren ikonischen Stauning Rye Whisky. Ihrem vollmundigen Flaggschiff aus 49% Gersten- und 51% Roggenmalz gönnten sie nach initialer Reifung in neuen, ausgebrannten Fässern aus amerikanischer Weißeiche ein bis zu zweijähriges Finale in Süßweinfässern.



Aus Europas sonnigem Süden stammend, beherbergten drei verschiedene Fasstypen den nordischen Whisky. Mit dem sizilianischen Dessertwein vorbelegte First Fill Marsala Casks kamen ebenso zum Einsatz wie Fässer, in denen edelsüßer Gewürztraminer oder aber der süße Weißwein Ramandalo aus Italiens Nordosten reifte. Abgefüllt hat Stauning im März 2022 so einen fruchtigen Sommerwhisky mit verführerischen Aromen von süßen Beeren, Zitrusfrüchten und Äpfeln in Verbindung mit Malz, Karamell und Zimt sowie etwas Ingwer.

Stauning Rye – Sweet Wine Casks

Floor Malted Danish Whisky

Dest. 04/2018

Abgef. 03/2022

Fasstyp: Virgin American Oak Casks, First Fill Marsala Casks (Finish), Gewürztraminer Casks (Finish), Ramandalo Casks (Finish)

2.909 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt