TTB- Neuheit: Laphroaig 36yo „Peat“ – The Wall Collection

Einen interessanten Neueintrag in der us-amerikanischen TTB-Datenbank haben wir heute ausmachen können: Es geht um einen neuen Laphroaig, der wohl in absehbarer Zeit erscheinen wird, allerdings nur in einer Kleinauflage.

Es handelt sich bei unserem Fund um einen neuen Laphroaig 36yo, der mit 42,5% abgefüllt werden wird. Er ist übrigens der erste 36 Jahre alte Laphroaig überhaupt. Erscheinen soll der Whisky in der „The Wall Collection„, betitelt ist er als „Peat“ – by Laura Carlin. Laura Carlin ist eine Grafikdesignerin, die in London lebt und arbeitet – damit steht anzunehmen, dass die Überverpackung wohl ein besonderes grafisches Design erhalten wird, WENN es sich bei Laura Carlin tatsächlich um jene Person handelt, die wir meinen.

Eine „The Wall Collection“ ist ebenfalls neu, auch bei intensiver Suche lässt sich dazu nichts finden. Damit könnte es sein, dass das „Peat“-Bottling der Start einer neuen Serie ist. Ob diese dann statt oder parallel zur „Ian Hunter Story“ läuft, wissen wir nicht.

Hier jedenfalls die – recht geradlinigen – Etiketten: