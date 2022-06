Der Singleton of Glendullan 19yo aus den Diageo Special Releases 2021 mag nicht der spektakulärste der Whiskys aus diesem Set sein, aber er hat durchaus seine Qualitäten. Wir reden in unserem neuen Video darüber, warum Unaufgeregtheit eine Tugend sein kann und was Cognac damit zu tun hat.

