Neu bei Kirsch Import: Bottlings von Signatory Vintage, Gordon & MacPhail und Duncan Taylor sowie Neues von ElsBurn

Sehr viele neue Abfüllungen finden sich in dieser Woche unter den Neuheiten bei Kirsch Import. Von Signatory Vintage gibt es zehn neue Abfüllungen. Gordon & MacPhail präsentiert einen Glendullan mit Wood Finish, und Duncan Taylor entlässt fünf Single Casks aus ihrem Bestand. Zusätzlich noch in dieser Woche: der neue The Journey und die Italian Connection von ElsBurn aus dem Harz.

Hier alle weiteren Details, die wir erhalten haben:

Vielfalt von Imperial bis Ballechin: Signatory Vintage & Edradour mit bis zu 32 Jahre alten Köstlichkeiten

Seit 1988 ist Signatory Vintage Abfüller von außergewöhnlichen Whiskyschätzen und hat sich in dieser für die Whiskywelt recht kurzen Zeit international in der Branche etabliert. Mit seinen Abfüllungen macht Andrew Symington Genießern Tropfen zugänglich, die ihnen für gewöhnlich verborgen bleiben. Dazu zählen Single Malts aus seltenen Einzelfässern oder Destillerien, die schwerpunktmäßig Whisky für Blends produzieren ebenso wie spezielle Jahrgangswhiskys aus einer geschlossenen Brennerei – wie der Imperial 1989/2022.

Mit seinen 32 Jahren überdauerte der Single Malt die Schließung der Speyside Brennerei im klassischen Bourbonfass. Nur 127 Flaschen konnte Signatory noch abfüllen – exklusiv für die Kunden von Kirsch Import. Wenig jünger: der Unnamed Islay 1991/2022, der mit stolzen 51,6% vol. aus dem Bourbonfass floss. Die Cask Strength Collection ist außerdem mit dem torfrauchigen Ledaig 2005/2022 aus der Tobermory Brennerei sowie dem 13 Jahre lang im Sherry Cask gelagerten Highland Single Malt von Deanston 2008/2022 vertreten.

Imperial 1989/2022 – Closed Distillery

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Specially selected and bottled for Kirsch Import

32 Jahre

Dest. 05/12/1989

Abgef. 11/03/2022

Fasstyp: Eichenfass

Fassnr. 2076

127 Flaschen

49,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Unnamed Islay 1991/2022

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

30 Jahre

Dest. 12/12/1991

Abgef. 11/03/2022

Fasstyp: Bourbon Barrels

Fassnr. 2650

239 Flaschen

51,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ledaig 2005/2022

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre

Dest. 19/09/2016

Abgef. 11/03/2022

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr. 900036

512 Flaschen

66,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Deanston 2008/2022

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 13/08/2008

Abgef. 11/03/2022

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 900077

477 Flaschen

65,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Neue Single Malts in idealer Trinkstärke liefert Signatory in seiner Un-Chillfiltered Collection. Ein Klassiker der Range: der Bunnahabhain 2014/2022. Begleitet wird der maritime Insulaner von vier Speyside Whiskys. Leicht und süffig, zählt dazu der Knockando 2011/2022 aus der Geheimtipp-Brennerei im Herzen der Speyside.



Mit dem Linkwood 2009/2022 liegt dagegen richtig, wer es blumig-fruchtig mag. Aus der für ihre Vielfalt (alle Stills sind unterschiedlich geformt) bekannten Brennerei stammt der Mortlach 2009/2022. Gleichaltrig ist der Nachbar aus Elgin, Miltonduff 2009/2022.



Vom Signatory-Hauptsitz in Pitlochry, zugleich Standort der Edradour Distillery, stammt der Ballechin Straight from the Cask 12 y.o. – eines der torfigsten Erzeugnisse, die „Scotland’s little gem“ zu bieten hat. Seine vollmundigen Noten aus dem Oloroso Sherry Cask entfaltet die Einzelfassabfüllung bei 58,1% vol. Cask Strength.

Bunnahabhain 2014/2022 – Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

7 Jahre

Dest. 10/10/2014

Abgef. 18/04/2022

Fasstyp: Dechar/Rechar Hogsheads

Fassnr. 10588, 10600, 10603

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Knockando 2011/2022 – Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky



10 Jahre

Dest. 14/11/2011

Abgef. 15/04/2022

Fasstyp: Dechar/Rechar Hogsheads

Fassnr. 306253, 306254, 306257

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2009/2022 – Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky





12 Jahre

Dest. 17/04/2009

Abgef. 14/04/2022

Fasstyp: Bourbon Barrels

Fassnr. 34001, 34003, 34004, 34007

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mortlach 2009/2022 – Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 10/12/2009

Abgef. 19/04/2022

Fasstyp: Hogsheads

Fassnr. 317274, 317314, 317323

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Miltonduff 2009/2022 – Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 30/11/2009

Abgef. 19/04/2022

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

Fassnr. 701739, 701752

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ballechin Straight from the Cask 12 y.o. – Heavily Peated

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 23/10/2009

Abgef. 02/03/2022

Fasstyp: Oloroso Sherry Cask

Fassnr. 274

957 Flaschen

58,1% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Reiselustige Hercynian Single Malts: Italian Connection und ein neuer The Journey von ElsBurn

Der Harz ist nicht nur Standort des höchsten Gebirges Norddeutschlands, sondern seit 2002 auch Quelle für höchsten Single-Malt-Genuss. Dafür verantwortlich: die Hercynian Distilling Co. Von Hand, stets unverfälscht, mit traditionellen Methoden und großer Experimentierfreude produziert der Familienbetrieb eine beeindruckende Range an Hercynian Single Malt Whiskys, die in der Vielzahl von Süd- und Süßweinfässern zu hoch aromatischen Drams heranreifen.

Exklusiv für unsere Kunden haben die Harzer zum zweiten Mal einen Single Malt der Marke ElsBurn abgefüllt, der in einer italienischen Fasskombination aus First Fill Amarone und Marsala Casks reifte. Dem schweren, vollen Rotwein aus dem Valpolicella-Gebiet in der Region Venetien und dem lieblichen sizilianischen Dessertwein verdankt der ElsBurn Italian Connection nicht nur seine einladend dunkle Farbe. Der Single Malt strotzt vor dunklen Früchten wie Kirsche, Johannisbeere und Pflaume. Neben intensiven Fruchtnoten bespielt der Whisky den Gaumen mit Kaffee, nussigen Einschlägen und einem Hauch Würze.



Auch eine Neuauflage des ElsBurn Journey geht heute an den Start. The Original Hercynian Single Malt ist ein milder Whisky, gebrannt aus 95% hellem, nicht-rauchigem Malz und 5% geröstetem Chocolate-Malz. Die 2022er-Edition reifte in sechs unterschiedlichen Fasstypen. Das Ergebnis ist ein komplexer Single Malt mit fruchtig-würzigen Noten der europäischen Eiche, der verlockenden Süße von Toffee und Vanille sowie den für ElsBurn typischen Aromen von Mandarine und sanftem Mokka.

ElsBurn Italian Connection – Exclusive 2022 Edition

The Original Hercynian Single Malt

Bottled for Kirsch Import

8 Jahre

Dest. 2013

Abgef. 2022

Fasstyp: First Fill Amaraone Casks, Marsala Casks

1.292 Flaschen

55,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

ElsBurn The Journey 2022

The Original Hercynian Single Malt Whisky

Fasstyp: Sherry, Port, Madeira, Marsala, Málaga und GrandCru Bordeaux Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Auch in 0,35 Liter erhältlich!

Aus bestem Holz geschnitzt: Glendullan mit Wood Finish von Gordon & MacPhail

Als der vielleicht bekannteste unabhängige Abfüller Schottlands verfolgt Gordon & MacPhail seit mehr als 125 Jahren ein Ziel: Single Malt Scotch Whisky von außergewöhnlicher Qualität herzustellen. Seit vier Generationen ist das Unternehmen in Familienbesitz und hat seitdem die eigenen Fässer mit Destillaten aus über 100 schottischen Brennereien kombiniert. Bis zu 80 Jahre lang bleiben die ausgewählten Whiskys in den Fässern, bevor Gordon & MacPhail ihre Liebhaber-Abfüllungen in verschiedenen Kollektionen veröffentlichen.





Whiskys der Reihe Connoisseurs Choice erscheinen in kleinen, limitierten Auflagen, die mit 46% vol. oder in Fassstärke und zum Teil mit einem Wood Finish abgefüllt werden. Letzteres ist der Fall für den Glendullan 2009/2022.

Zu 97% fließt der Single Malt der Brennerei aus Dufftown in Blends. Gordon & MacPhail reiften das leichte, fruchtige Destillat im Refill Bourbon Barrel und vollendeten den Whisky für weitere 3 Jahre in Côte Rôtie Casks. Die Weine des kleinen, aber prestigeträchtigen Anbaugebiets an den Hängen des rechten Rhône-Ufers besitzen intensive Aromen von Brombeere bis Kakao. So ist auch der Glendullan geprägt von Beerenfrüchten, die sich mit Lakritz, Veilchen und Erdnüssen köstlich verbinden.

Glendullan 2009/2022 – Connoisseurs Choice

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Fässer befüllt in 2009

Abgef. 07/02/2022

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel, Côte Rôtie Casks (Finish)

3.245 Flaschen

45% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Premium-Abfüllungen aus einer der größten Whiskysammlungen:

Single (Sherry) Casks von Duncan Taylor & Co.

Von Blended Scotch, Premium Single Malts und Single Grains bis zu legendären Single Cask Bottlings: das Sortiment von Duncan Taylor & Co. zeichnet sich vor allem durch edle Whiskys aus. Whisky-Fachleute und -Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von den komplexen, authentischen Premium-Abfüllungen. Diese basieren auf einer Whiskysammlung, die zu einer der größten ihrer Art zählt.

Fünf Single Casks aus dem Holzschatz von Duncan Taylor stehen in dieser Woche in den Startlöchern. „Peat Heads“ werden mit dem Bunnahabhain 2014/2022 fündig, der in rauchiger Version destilliert wurde. Für Entdecker geeignet: Glengarioch 2011/2022. Die Highland-Brennerei baut auf ausgezeichnete Gerste und ungewöhnlich lange Lyne-Arme.



Als Single Malt nach wie vor rar sind Abfüllungen wie der Glentauchers 2009/2022, den Duncan Taylor im Sherry Cask lagerte. Mit 13 Jahren ältester Speysider der Runde ist der fruchtig-leichte Glen Moray 2008/2022.

Ungewöhnlich für die Single Casks von Duncan Taylor ist der Brackla 2006/2022. Der Highland Single Malt erhielt ein aromatisches Finish im Cognac Cask.

Bunnahabhain 2014/2022 – Peated

Duncan Taylor Islay Single Malt Scotch Whisky

7 Jahre

Dest. 10/2014

Abgef. 02/2022

Fasstyp: Oak Cask

Fassnr. 3814010803

574 Flaschen

53,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glengarioch 2011/2022

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 05/2011

Abgef. 03/2022

Fasstyp: Oak Cask

Fassnr. 461583

266 Flaschen

54,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glentauchers 2009/2022

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 07/2009

Abgef. 03/2022

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 85900534

727 Flaschen

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Moray 2008/2022

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 10/2008

Abgef. 02/2022

Fasstyp: Oak Cask

Fassnr. 705608

231 Flaschen

51,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Brackla 2006/2022 – Cognac Finish

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest. 12/2006

Abgef. 02/2022

Fasstyp: Oak Casks, Cognac Cask (Finish)

Fassnr. 93311998

494 Flaschen

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert