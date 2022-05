Neu: Compass Box The Circle Nr. 2

Einen Hinweis auf diese Abfüllung posteten wir bereits schon zweimal. Und in dieser Woche können wir Ihnen nun Compass Box The Circle Nr.2 vorstellen. 2019 fand die erste Ausgabe des Bartender-Programms The Circle von Compass Box statt. Darin gilt es, die kreativen Prozesse des Blenden mit denen des Mixens in der Bar zu verbinden. Eine ausgewählte Gruppe von Barkeepern aus der ganzen Welt wird mit einer Reihe kreativer Herausforderungen beauftragt. Nach weltweit stattfindenden Vorläufen und dem dreitägigen Finale in London wird der Gewinner mit einem eigenen Compass Box Whisky in limitierter Auflage belohnt. Und bei The Circle Nr. 2 war dies Mannie Monaghan, Besitzer der Bar Below Stairs in Leeds, Großbritannien.

Monaghan stellte sich die Aufgabe, der Farbe Coral einen Geschmack zu geben. Diesen fand er im Blenden eines Malt mit „tropischem Ananasakzent“ aus der Speyside-Destillerie Glen Elgin mit einem in Sherryfässern gereiftem Whisky, Spritzern eines torfigen Whiskys und einer kleinen Menge Malt Whisky aus STR-Weinfässer. Compass Box The Circle Nr. 2 erscheint in einer auf 3.113 Flaschen limitierten Auflage und ist mit 46% Vol. abgefüllt. Ab dem 1. Juni ist die neue Compass Box Abfüllung in Großbritannien zu einer UVP von £130 (etwa 150 €) erhältlich.