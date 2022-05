Die letzte Ausgabe ihrer Serie Moment stellt uns die schwedische Whisky-Destillerie Mackmyra heute morgen in ihrer Presseaussendung vor. Mackmyra Moment Virvelvind (Wirbelwind) ist ein leicht rauchiger Whisky, die verwendeten Fässer wurden zwischen 2007 und 2010 befüllt und lagerten zwischen 12 und 14 Jahre lang in der Bodås Mine.

Mackmyra Moment Virvelvind erscheint am 25. Mai 2022 in einer limitierten Auflage von 2049 Flaschen, 440 Flaschen davon sind für den deutschen Markt vorgesehen, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 122,49 €.

Alle weiteren Informationen zu dieser Abfüllung finden Sie in der Presseaussendung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Mackmyra präsentiert großes Finale mit Moment Virvelvind

Moment Virvelvind (Wirbelwind) ist die letzte Ausgabe der exklusiven Moment-Serie, in der einzigartige Fässer im Laufe der Jahre in limitierten Auflagen zur Geltung kamen. Für die letzte Abfüllung dieser beliebten Reihe hat sich Virvelvind von der allerersten Ausgabe (Moment Medvind) inspirieren lassen.

Moment Virvelvind ist ein Single Malt Whisky, der seit der Destillation bei Mackmyra Bruk in der Bodås Mine gereift ist. Diese Veröffentlichung ist ein wirbelndes großes Finale von Mackmyras Moment-Reihe und wird ab dem 25. Mai 2022 im Fachhandel erhältlich sein.

Die erste Moment-Abfüllung (Moment Medvind) ist die eigentliche Inspiration für die 36. und letzte Veröffentlichung dieser Moment-Reihe. Im Laufe der Jahre hat sich viel verändert, und das wird in dieser Ausgabe deutlich. Die verschiedenen verwendeten Fässer lagerten erheblich länger als ursprünglich geplant, da diese alle zwischen 2007 und 2010 befüllt wurden. Moment Virvelvind ist ein kraftvoller Abschluss der Moment-Serie und gleichzeitig ein Sprungbrett in eine aufregende Zukunft. Ein leicht rauchiger Whisky, bei dem der unverwechselbare Geschmack schwedischer Eiche im Mittelpunkt steht. Ein zusätzliches raffiniertes Profil von reifen Birnen, roten Äpfeln und frischen Zitrusfrüchten unterstreicht diesen ausgewogenen Whisky, der alle typischen Komplexitäten aufweist, die man von der Moment-Serie erwartet. Moment Virvelvind durfte zwischen 12 und 14 Jahre lang in der Bodås Mine reifen. Seine Farbe ist natürlich golden mit einem Hauch von Bernstein – abgefüllt im Jahr 2022 in nur 2049 Flaschen.

„Alle Fässer, die in der Bodås-Mine zur Reifung liegen, zu hegen und zu pflegen, ist für den Laien kaum zu erklären. Diese Spannung, die Blöße und nicht zuletzt die Aromen. Wenn bestimmte Fässer dann ein bisschen mehr herausstechen und wie in diesem Fall in einer Sonderedition landen, dann bin ich ein bisschen mehr stolz auf das, was unser Team geleistet hat.“ Evelyn Schulze – verantwortlich für die Bodås mine.

Virvelvind offeriert weiche Eichennoten mit lebendiger Säure und Bitterorange. Deutliche Madagaskar-Vanille, Karamell und überreife Birne, ergänzt durch einen leichten, fast flüchtigen Rauch von Torf und Wacholder.

Moment Virvelvind wird am 25. Mai 2022 in einer limitierten Auflage von 2049 Flaschen im Fachhandel erhältlich sein. 440 Flaschen davon sind für den deutschen Markt vorgesehen.

Moment Virvelvind

Limitiert auf 2049 Flaschen

Alkoholgehalt: 46,8 %

Verkaufsstart: 25.05.2022

UVP: 122,49 €

Fassrezeptur